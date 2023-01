Schreuder mag voorlopig aanblijven na crisisberaad; wel wijziging op komst

Dinsdag, 24 januari 2023 om 07:36 • Tom Rofekamp

Alfred Schreuder mag voorlopig aanblijven bij Ajax. Dat meldt De Telegraaf dinsdag. Na het gelijkspel in De Klassieker (1-1) vond er crisisoverleg plaats in Amsterdam, waarin naar voren kwam dat er genoeg veerkracht werd gezien de laatste weken. Wel komt er mogelijk op termijn een assistent-trainer bij.

Eerder werd al bekend dat de spelersraad van Ajax – bestaande uit Dusan Tadic, Steven Berghuis, Jurriën Timber, Edson Álvarez en Davy Klaassen – de selectie vrijdag bij elkaar had geroepen voor een stemming over de staf. Ook mental coach Joost Leenders was daarbij aanwezig. Toen deze vroeg wie er allemaal geen vertrouwen had in de staf, stak vrijwel iedereen zijn hand op. De spelers besloten de kwestie uit te stellen tot na De Klassieker en er de week daarop over verder te praten.

Maandag vond er al crisisberaad plaats, waarin onder meer de toekomst van Schreuder werd besproken. De geplaagde oefenmeester krijgt voorlopig het voordeel van de twijfel, mede omdat er de laatste weken veerkracht wordt gespot door de clubleiding. Bovendien heeft deze het vertrouwen dat er de komende vier wedstrijden (FC Volendam, thuis; Excelsior, uit; SC Cambuur, uit en RKC Waalwijk, thuis) twaalf punten gepakt gaan worden. Wel vinden er mogelijk wijzigingen plaats in Schreuders staf.

De Telegraaf schrijft dat er wordt nagedacht over een nieuwe assistent-trainer, die op korte termijn moet aansluiten. Schreuder wordt momenteel geassisteerd door de door hemzelf aangestelde Matthias Kaltenbach en oudgediende Michael Reiziger. Met name Kaltenbach lijkt op de schopstoel te zitten, liet Mike Verweij maandag al weten in de podcast Kick-off. "Sommige spelers weten niet eens of hij kan praten. Die loopt daar een beetje rond."