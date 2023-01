Sneijder weet na 12 duels al zeker: ‘Die zien we over paar maanden in Oranje’

Dinsdag, 24 januari 2023 om 07:07 • Tom Rofekamp

Wesley Sneijder voorziet een grote toekomst voor Quilindschy Hartman. Volgens de Nederlands recordinternational was Hartman de absolute uitblinker in De Klassieker van afgelopen zondag en zelfs de gedroomde kandidaat om op termijn eerste linksback van Oranje te worden. "Schrijf dat maar op", aldus Sneijder bij Veronica Offside.

Hartman komt ter sprake wanneer de openingstreffer van Feyenoord wordt behandeld in het programma. Er wordt gediscussieerd over of Jorge Sánchez of Steven Berghuis daarbij blaam treft, maar Sneijder kiest een andere invalshoek. "Dit is wel een geweldige verdedigende actie van Hartman, hè. Die is geweldig. Die was voor mij man of the match. Continu zat hij er bovenop, hij speelt Tadic uit de wedstrijd, hij heeft die kleine Conçeição uit de wedstrijd gespeeld."

Igor Paixão schiet Feyenoord op weergaloze wijze op voorsprong ????#FEYAJA pic.twitter.com/07fIxESCOM — ESPN NL (@ESPNnl) January 22, 2023

"Die zien we over een paar maanden terug in Oranje", voorspelt Sneijder tot slot. "Is dat de nieuwe linksback?", vraagt presentator Wilfred Genee. "Honderd procent. Schrijf dat maar op", krijgt hij terug. De wedstrijd van zondag was pas Hartmans twaalfde in Feyenoord 1. Aanvankelijk leek Marcos López dit seizoen eerste keus te worden onder Arne Slot, maar de 21-jarige Zwijndrechter speelde de Peruviaan al snel uit de basis. Hartman kan tot nog toe één treffer en twee assists overleggen.

Ook complimenten voor Wieffer

Een andere Feyenoorder over wie Sneijder te spreken is, is Mats Wieffer. De zomeraanwinst toonde zich volgens de oud-middenvelder een stuk gretiger dan de collega's van de aartsrivaal. "Die Wieffer eiste alles op, hè. Die wilde alles hebben. Het was zijn eerste Klassieker en hij wilde voetballen. Hij had er zin in."

{/embed)