ED: Van Bommel denkt aan aanvaller die hij zelf liet promoveren bij PSV

Dinsdag, 24 januari 2023 om 00:11 • Rian Rosendaal

Yorbe Vertessen is op de radar verschenen van Royal Antwerp FC, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. De ontwikkeling van de Belgische spits (22) wordt goed in de gaten gehouden door trainer van Mark van Bommel, al zijn er momenteel geen concrete plannen wat betreft een eventueel bod. De coach van Antwerp haalde Vertessen in het najaar van 2019 bij de hoofdmacht van PSV, kort voordat hij in Eindhoven werd ontslagen.

Vertessen had op dat moment namens Jong PSV al zijn debuut gemaakt in het betaald voetbal. Ruim een jaar later, in december 2020, volgde als invaller zijn debuut in het eerste elftal van PSV. Vanwege diverse blessures is Vertessen in het Philips Stadion nog niet uitgegroeid tot een vaste waarde. Ruud van Nistelrooij gebruikt de spits meestal als invaller dit seizoen. Afgelopen zaterdag tegen Vitesse (1-0 winst) mocht de aan Antwerp gelinkte aanvaller slechts twee minuten meedoen.

het Eindhovens Dagblad meldt op basis van bronnen dat Vertessen een serieuze kandidaat is om de selectie van Van Bommel te versterken. Concrete plannen zijn echter nog niet uitgewerkt door de coach en sportief directeur Marc Overmars. Vertessen, die vastligt tot medio 2025, mag van PSV ook niet zomaar vertrekken. De situatie kan deze transferperiode nog veranderen, maar alleen als PSV de voorhoede voldoende heeft versterkt. Anderlecht is sowieso niet in de markt voor de jongeling, zo benadrukt de regionale krant.

Vertessen kwam dit seizoen in de Eredivisie, Europa League en TOTO KNVB Beker pas tot 312 speelminuten. In elf optredens wist de Belgische aanvaller tweemaal het net te vinden. Van Nistelrooij kiest meestal voor Luuk de Jong als diepste spits en kan voor die positie eventueel ook voor Xavi Simons kiezen. Op de flank is Anwar El Ghazi, al is er wellicht meer ruimte voor Vertessen nu Noni Madueke naar Chelsea is vertrokken.