Jinek reageert in eigen talkshow op tweet die Berghuis zo verafschuwde

Maandag, 23 januari 2023 om 23:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:46

Eva Jinek heeft maandagavond in haar talkshow gereageerd op de woorden van Steven Berghuis, die zondag na De Klassieker uithaalde naar diverse media. De middenvelder van Ajax verwees onder meer naar een tweet van het televisieprogramma waarin stond dat het duel in De Kuip 'een wedstrijd om leven en dood ging worden'. Jinek benadrukt juist dat de uitzending van afgelopen vrijdag geheel in het teken stond van de-escaleren.

Berghuis beweerde zondag bij ESPN dat de hetze tegen hem allemaal door social media wordt gecreëerd. "Of door een cover van het Algemeen Dagblad, of door een Van der Gijp, of door RTL dat via het account van Jinek een tweet de wereld instuurt met de tekst dat de Klassieker er een wordt van leven en dood. Waarom moet je die bewoording nou gebruiken? Denk even een beetje na over wat je zegt." Jinek heeft het spraakmakende interview ook gezien en reageert daarop in de uitzending van maandagavond.

Het belooft een wedstrijd om leven en dood te worden: de klassieker Feyenoord - Ajax aanstaande zondag. De gemoederen lopen deze keer hoog op. Ahmed Aboutaleb en sportverslaggever @DennisVanEersel schuiven aan. #JINEK https://t.co/G8XBNwN6kK — Jinek (@Jinek_RTL) January 20, 2023

"Het hele gesprek in de uitzending ging over de-escaleren", verklaart Jinek maandag in Jinek in gesprek met Hans Kraay junior, die Berghuis interviewde. "We hadden de burgemeester van Rotterdam (Ahmed Aboutaleb, red.) om te praten over normaal doen. Het was eigenlijk alleen maar daarop gestoeld, omdat we het belachelijk vinden wat überhaupt online tegen hem werd gezegd. Dan vind ik het heel wrang dat hij het zo heeft gevoeld. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Ik denk niet dat hij de uitzending heeft gezien overigens", zo benadrukt Jinek.

Jinek erkent dat de tweet die twee dagen voor de Klassieker op het Twitter-account van haar talkshow verscheen misschien niet erg verstandig was. "De bewoording om leven en dood, was niet handig." Kraay junior snapt wel waarom Berghuis zich zo uitsprak, zeker gezien alle verwensingen die hij tegenkwam op social media. "Je ziet hem met een strop om zijn nek op woensdag. Ik zie op donderdag een doodskist waar hij opgeplakt wordt. Je ziet uitnodigingen dat je afscheid kunt nemen van het leven van Berghuis zondagmiddag tussen 14.30 uur en 16.15 uur in De Kuip. Dus ik, die geen fan is van social media, snap hem wel", aldus de verslaggever.