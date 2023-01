Kluivert kan Valencia met derde doelpunt in 2023 niet behoeden voor gelijkspel

Maandag, 23 januari 2023 om 23:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:22

Valencia is maandagavond in LaLiga blijven steken op een gelijkspel. Justin Kluivert opende de score voor de equipe van trainer Gennaro Gattuso tegen Almería, maar kon een 2-2 remise niet voorkomen. Voor de Nederlandse aanvaller was het alweer zijn derde doelpunt in 2023. Met het gelijkspel schiet Valencia weinig op. De ploeg blijft twaalfde met twintig punten uit zeventien duels.

Bij Valencia kreeg Kluivert opnieuw het vertrouwen van Gattuso. De vleugelaanvaller dwong Almería-sluitpost Fernando Martinez al vroeg in het duel tot een knappe redding. Op slag van rust kwam de thuisploeg goed weg, nadat scheidsrechter Jesús Gil Manzano na tussenkomst van de VAR besloot om de bal op de penaltystip te leggen. Gabriel Paulista werd bestraft voor een handsbal, maar Largie Ramazani faalde vanaf elf meter.

Het tweede bedrijf was nog geen drie minuten onderweg, toen Kluivert Valencia op voorsprong zette. De aanvaller dook plots achter de laatste lijn van Almería op om een voorzet van André Almeida tegen de touwen te koppen: 1-0. De stand werd echter al snel weer in evenwicht gebracht via Chumi, die uit een voorzet van Lucas Robertone trefzeker was met het hoofd: 1-1.

José Gaya zette Valencia vervolgens weer opnieuw op voorsprong. De linksback reageerde alert op het moment dat Martinez de bal niet klem had: 2-1. Genoeg voor de zege bleek het alleen niet, want Francisco Portillo bepaalde de eindstand op 2-2 en strafte daarmee slecht uitverdedigen van Valencia genadeloos af.