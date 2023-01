Van Hanegem: ‘Dat is toch zo? Dat kan Schreuder toch niet zeggen?’

Maandag, 23 januari 2023 om 23:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:22

De uitspraak van Alfred Schreuder dat Ajax groeiende is zorgt een dag later voor verbazing bij Willem van Hanegem. De trainer in ruste snapt niet waarom de trainer in Amsterdamse dienst tot die conclusie kwam na het 1-1 gelijkspel tegen Feyenoord. Schreuder gaf zondag bij ESPN wel toe dat hij misschien de enige is die Ajax progressie ziet boeken, ondanks het feit dat er al zes duels op rij niet is gewonnen in de Eredivisie.

"Ik betwijfel of wij dat na afloop ook zouden zeggen. Ik denk van niet", beantwoordt Van Hanegem zijn eigen vraag in Rondo van Ziggo Sport. "Ik kan me niet voorstellen dat hij dat vindt, toch? Dan moet je koppig zijn. Dat is toch zo? Hij kan dat toch niet zeggen? Dan denk ik: schiet nou toch op, man." Presentator Wytse van der Goot vraagt vervolgens aan Jan Mulder waarom Schreuder van mening is dat Ajax ondanks alle kritiek progressie boekt.

De reactie van de heren op het interview van ??????????????????, waarin hij aangeeft dat hij zijn Ajax prima vond voetballen ??#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/7VzzhY9jiH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2023

"Zo'n trainer komt voor zijn ploeg op. Die gaat zijn spelers niet afvallen", probeert Mulder de houding van Schreuder te duiden. Wat volgt is een korte analyse over het spel van Ajax in De Kuip. "Ajax wilde stiekem winnen, stiekem winnen. Dat is zó on-Ajax." De ploeg van Schreuder hield dankzij Davy Klaassen een punt over aan het bezoek aan Feyenoord. Zijn kopbal na rust ging via het been van Mats Wieffer het doel in.

Schreuder toonde zich na afloop bij ESPN hoopvol over Ajax. "Je ziet dat het team groeiende is, dat zie je hier ook. Je komt anders niet meer terug van een achterstand. Feyenoord geeft dat hier normaal niet weg. We zijn groeiende, maar ik ben misschien de enige die dat ziet", aldus Schreuder, die een stilte liet vallen. Hans Kraay junior wilde graag weten wat de coach van Ajax bedoelde. "Ik hoor en lees ook veel. Natuurlijk was het vorige week niet goed tegen FC Twente (0-0, red.), maar we zijn er erg mee bezig. Wij zijn bezig en ik zie dat er een elftal op het veld staat. Dat was vorige week met tien man tegen Twente zo en nu weer."