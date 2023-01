Titelaspiraties Inter kunnen definitief de ijskast in na blunder Onana

Maandag, 23 januari 2023 om 22:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:03

Internazionale is maandagavond definitief afgehaakt in de strijd om de landstitel in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi verloor in eigen huis met 0-1 na een blunder van André Onana. De Milanezen kwamen vlak voor rust met tien man te staan na een rode kaart voor Milan Skriniar. Door de nederlaag bedraagt de achterstand op koploper Napoli inmiddels dertien punten.

Denzel Dumfries moest bij Inter genoegen nemen met een reserverol. Inzaghi kon tegen Verona (1-0 winst) en Parma (2-1 winst) nog geen beroep doen op Romelu Lukaku. De spits bleek tegen Empoli wel voldoende fit om op de bank te beginnen. Het elftal van Inzaghi begon echter niet overtuigend aan het thuisduel. Zo deelde Empoli een eerste speldenprik uit via Nicolo Cambiaghi, die na een lange pass van Koni de Winter op Onana stuitte. Inter kwam pas na twintig minuten tot een eerste serieuze mogelijkheid, toen Federico Dimarco een voorzet van Hakan Çalhanoglu recht op de voeten van Guglielmo Vicario volleerde.

I Nerazzurri kregen vlak voor rust een flinke tegenvaller te verwerken, nadat Skriniar van scheidsrechter Antonio Rapuano zijn tweede gele kaart, en dus rood kreeg. De verdediger raakte met een te hoog been het hoofd van Francesco Caputo, waarna hij in mocht rukken. Empoli wist halverwege de tweede helft te profiteren van de overtalsituatie. Tommaso Baldanzi, die als invaller koud in het veld stond, zette een counter zelf op en drukte vervolgens succesvol af. De aanvallende middenvelder schoot recht op Onana en zag hoe de Kameroense sluitpost over zijn inzet heen dook.

Inzaghi probeerde met het inbrengen van Edin Dzeko en Romelu Lukaku iets aan de achterstand te doen. Dzeko kreeg een kwartier voor tijd een serieuze mogelijkheid om de stand weer in evenwicht te brengen, maar de Bosniër had het vizier niet geheel op scherp. Via Stefan de Vrij kwam Inter nog wel dicht bij een gelijkmaker; de centrumverdediger zag de bal echter via zijn schouder op de kruising belanden.