Warmerdam verlengt dramatische reeks Jong Ajax met knullige eigen goal

Maandag, 23 januari 2023 om 22:01 • Rian Rosendaal

Jong Ajax is er voor de zevende keer op rij niet in geslaagd om te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdamse beloftenploeg kwam maandagavond nog wel op voorsprong tegen Roda JC Kerkrade, maar verliet het veld op Sportpark De Toekomst uiteindelijk met een 1-2 nederlaag. Donny Warmerdam was eerst de held met de openingstreffer, maar later de schlemiel vanwege een eigen doelpunt. Jong PSV ging thuis in de slotfase met 1-2 onderuit tegen VVV-Venlo.

Jong Ajax - Roda JC Kerkrade 1-2

Warmerdam kopte halverwege de eerste helft raak uit een vrije trap: 1-0. De treffer leek Ajax vertrouwen te geven, maar niets was minder waar. Dylan Vente was vijf minuten voor rust alert bij een vrije trap van Lennerd Daneels en de aanvaller kon bij de eerste paal binnenkoppen: 1-1. In de derde minuut van blessuretijd van de eerste helft was het uitgerekend Warmerdam die zijn eigen doelman Tom de Graaff passeerde met een knullige kopbal in de hoek: 1-2. De thuisclub kon de schade na rust niet meer repareren. Ook Kim Fitz-Jim, voorafgaand aan het duel gehuldigd als beste speler in de tweede periode, was niet in staat om Jong Ajax te helpen.

?? Donny Warmerdam met een knullig eigen doelpunt... pic.twitter.com/dpf1C6cVuv — ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2023

Jong AZ - Helmond Sport 1-1

De beloftenploeg van AZ wist de ban vroeg in de tweede helft vanaf elf meter te breken. Scheidsrechter Jesse Rozendal legde de bal op de penaltystip na een overtreding van Peter van Ooijen. Vanaf elf meter rondde Soulyman Allouch fraai met een panenka af: 1-0. Helmond Sport kwam echter al snel langszij. Eros Maddy legde terug op Van Ooijen, die succesvol kon afdrukken: 1-1. Mike Havekotte wist vervolgens knap te redden op een inzet van Ernest Poku, waardoor de ploeg van trainer Bob Peeters een punt meenam naar Helmond.

Jong PSV - VVV-Venlo 1-2

De Eindhovense beloften kwamen na tien minuten op voorsprong via Jason van Duiven. Met zijn zeventien jaar is hij na Steven Bergwijn in 2015 pas de tweede speler uit de geschiedenis van de club die voor zijn achttiende verjaardag vijf keer het net heeft weten te vinden in de Keuken Kampioen Divisie. Het bleek alleen niet voldoende voor de zege. Met een uur op de klok bleef een vrije trap van Robert Klaasen hangen, waarna Robin Lathouwers doel wist te treffen. Nick Venema zorgde vlak voor tijd met het hoofd zelfs nog voor een Venlose zege.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 20 15 2 3 28 47 2 Heracles Almelo 20 14 2 4 30 44 3 FC Eindhoven 20 10 6 4 10 36 4 Almere City FC 21 11 3 7 6 36 5 VVV-Venlo 21 10 5 6 1 35 6 MVV Maastricht 19 10 4 5 6 34 7 Jong AZ 21 9 5 7 8 32 8 Willem II 20 8 6 6 6 30 9 Roda JC Kerkrade 20 8 4 8 2 28 10 NAC Breda 21 8 4 9 -6 28 11 Telstar 20 6 8 6 -7 26 12 De Graafschap 21 7 5 9 -1 26 13 Jong PSV 21 6 6 9 -2 24 14 ADO Den Haag 21 6 6 9 -8 24 15 Jong Ajax 21 5 8 8 -3 23 16 FC Dordrecht 21 6 5 10 -12 23 17 FC Den Bosch 21 7 1 13 -12 22 18 Helmond Sport 21 6 3 12 -17 21 19 TOP Oss 21 5 3 13 -15 18 20 Jong FC Utrecht 21 4 4 13 -14 16