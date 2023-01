Jan Boskamp (74) ontsnapt aan de dood: ‘Ik lag bijna bij de warme bakker’

Maandag, 23 januari 2023 om 21:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:17

Jan Boskamp is ernstig ziek geweest, zo onthult de oud-middenvelder van Feyenoord zelf bij Veronica Offside. De afgelopen weken was Boskamp niet als analyticus in de praatprogramma’s te zien, maar maandagavond keerde hij terug en verklaarde hij zijn afwezigheid. “Het was heel slecht. Ik lag bijna bij de warme bakker”, vertelt de 74-jarige analist op karakteristieke wijze.

Boskamp ontbrak de afgelopen weken in het praatprogramma, waarin Andy van der Meijde en Wesley Sneijder de vaste tafelheren zijn. Afgelopen week onthulde presentator Wilfred Genee al dat de oud-coach erg ziek is geweest, en nu komt Boskamp bij zijn terugkeer op de televisie met het hele verhaal. “Het was even helemaal mis. Het was heel slecht. Ik lag bijna bij de warme bakker”, zo legt hij uit.

“Ik ben gisteren voor het eerst weer naar Feyenoord geweest en de dokters waren erbij. Die zeiden dat het kon. Hiervoor heb ik zes dagen op de intensive care gelegen.” Boskamp kampte met hartklachten. “Ik had al twee keer een kijkoperatie gehad, en toen hebben ze er stents ingezet. Maar het ging niet beter.” Boskamp geeft aan daarna weer naar de dokter te zijn gegaan. “Ze zeiden: ‘Morgen mag je weer naar huis.’ Maar ik heb daar nog twaalf dagen gelegen.”

Boskamp vertelt dat er een pacemaker geplaatst is die ervoor zorgt dat het hart op het juiste ritme blijft kloppen. Tot overmaat van ramp kreeg de analist er serieuze problemen bij. “Daarna kreeg ik ook het RS-virus er nog bij en mijn longen waren ondertussen volgelopen met water. Ik heb wel tien tot twaalf liter vocht uitgeplast.” Uiteindelijk is Boskamp volledig herstelt, zo benadrukt hij. “Die dokters en verplegers waren echt fantastisch. Ik zei al: het is niet te geloven! Ik voel me nu weer beter dan ooit.”