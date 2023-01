‘Is het helemaal uitgesloten dat Manchester City dan aan Koeman denkt?’

Jan Mulder vraagt zich af of de KNVB er goed aan doet om opnieuw met Ronald Koeman in zee te gaan als bondscoach. De nieuwe keuzeheer zwaaide al eerder de scepter in Zeist, maar vertrok tussentijds voor zijn droomclub Barcelona. Mulder vreest dat de vertrouwensband die Koeman had met de internationals van het Nederlands elftal wellicht is beschadigd.

"Ronald heeft al een relatie met de jongens die daar al vijf of zes jaar spelen. Dus dat kan wel helpen, dat is denk ik ook wel goed", opent Marco van Basten maandagavond in Rondo. Mulder heeft echter zo zijn twijfels. "Maar toch is het wel zo dat die relatie plotseling verbroken werd, hij ging er vandoor. Ik begrijp dat wel, als Barcelona komt. Maar is het helemaal uitgesloten dat als Guardiola weer de Champions League niet wint, dat Manchester City denkt: Koeman?"

Presentator Wytse van der Goot vult aan dat de KNVB Koeman aan zijn contract kan houden, daar er ditmaal geen clausules zijn afgesproken. In de vorige verbintenis had de bondscoach de mogelijkheid om naar Barcelona te vertrekken. "Ik ben er niet zeker van dat Koeman dat niet overweegt", verwijst Mulder naar een mogelijk tussentijds vertrek van de nieuwe keuzeheer van Oranje. "Dat heeft hij bewezen, het heeft iets onbehaaglijks." Dat vorig jaar april al bekend was dat Koeman Louis van Gaal zou opvolgen vindt Mulder 'een beetje vreemd'.

Van Basten mengt zich gelijk in de discussie over de ideale bondscoach voor Oranje. "Ik zou niet weten wie het dan wel zou moeten zijn." Youri Mulder vindt de aanstelling van Koeman 'wel logisch'. "Hij heeft het in die eerdere twintig wedstrijden gewoon hartstikke goed gedaan. Of hartstikke goed, het waren niet de toptegenstanders. Maar hij kwalificeert zich vrij makkelijk voor die EK." Van Basten brengt nog maar eens naar. voren dat Koeman het Nederlands elftal achter zich liet toen Barcelona zich aandiende.

"Als iemand zo snel en zo makkelijk weggaat, dat getuigt dan ook niet erg van loyaliteit", aldus de voormalig speler en bondscoach van Oranje. Van der Goot geeft nog maar eens aan dat er een clausule was besproken. "Maar hij doet het toch", countert Van Basten "Je bent wel met een team onderweg. Het maakt mij niet uit hoor, het zal me een zorg zijn. Maar ik kan me voorstellen dat sommige spelers dat best wel vervelend hebben gevonden. En ik kan me ook voorstellen dat Ronald het doet, want Barcelona was wel zijn club."