AZ raakt na Beukema opnieuw een belangrijke kracht enkele weken kwijt

Maandag, 23 januari 2023 om 20:57 • Jordi Tomasowa

AZ moet het de komende tijd stellen zonder sterkhouder Dani de Wit, zo maken de Alkmaarders bekend via de officiële kanalen. De middenvelder raakte afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard (3-1 winst) geblesseerd en staat een paar weken aan de kant. Het is een volgende domper voor trainer Pascal Jansen, die verdediger Sam Beukema door een knieblessure ook al weg zag vallen.

“Heel erg balen dat ik de komende tijd ben uitgeschakeld. Ik zal er alles aan doen om zo goed en snel mogelijk weer op het veld te staan!”, schrijft De Wit op zijn Instagram-account. De 24-jarige middenvelder moest de strijd tegen Fortuna vanwege een voetblessure al na ruim een half uur geblesseerd staken. De Wit is dit seizoen een onbetwiste basisspeler in de ploeg van Jansen. Hij was in 27 duels in alle competities goed voor twaalf goals en twee assists.

Vorige week woensdag maakten de Alkmaarders ook al melding van het wegvallen van Beukema. De centrale verdediger kampt met een knieblessure, die opliep in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-2). Het is niet bekend hoe ernstig de kwetsuur exact is. Volgens AZ is Beukema 'de komende weken' niet inzetbaar. Het wegvallen van Beukema en De Wit is een flinke aderlating voor AZ. Jansen kan ook al lange tijd niet beschikken over Bruno Martins Indi. De voormalig Oranje-international kwam op 18 september voor het laatst in actie in de thuiswedstrijd tegen Ajax.