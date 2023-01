Fenerbahçe grijpt volle buit na knullige eigen goal in enerverende slotfase

Maandag, 23 januari 2023 om 20:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:49

Fenerbahçe heeft maandagavond na een knotsgekke slotfase een zege geboekt in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Jorge Jesus won dankzij een knullige late eigen goal van Tomislav Glumac van Umraniyespor: 1-2. Umut Nayir leek in de 99ste minuut alsnog een punt uit het vuur te slepen voor de thuisploeg, maar moest toezien hoe zijn treffer na tussenkomst van de VAR werd afgekeurd.

Jesus had een basisplaat ingeruimd voor Ferdi Kadioglu. De Gele Kanaries begonnen sterk aan het uitduel met Umraniyespor. Diego Rossi werd na tien minuten van scoren afgehouden door doelman Orkun Özdemir, die met zijn voet knap redding wist te brengen. De rebound was vervolgens niet besteed aan Batshuayi. De spits moest toezien hoe ook zijn inzet werd gekeerd door de sluitpost van de thuisploeg. Orkun bleek in het eerste kwartier een ware sta-in-de-weg voor Fenerbahçe, want Enner Valencia wist de doelman één-op-één eveneens niet te passeren.

GOL | Ümraniyespor 1-2 Fenerbahçe ?? 89' Glumac (k.k.) Sizce golden önce faul var mi? Anlik goller ve önemli pozisyonlar için Takip: @GoalHubTR pic.twitter.com/saslSIoxc7 — Süper Lig - Anlik Goller (@golsuperlig15) January 23, 2023

Op slag van rust leek de Ecuadoraanse aanvaller alsnog de ban te breken, maar ditmaal moest hij toezien hoe zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Een kleine twintig minuten voor tijd was de voorsprong voor Fenerbahçe wel een feit. Attila Szalai vond Batshuayi met een lange bal achter de verdediging van Umraniyespor. De aanvaller bleef koel door Orkun te omspelen en de 1-0 aan te tekenen. De stand werd echter al vrij snel weer in evenwicht gebracht via Nayir, die op soortgelijke wijze scoorde. De spits gaf de uitkomende Altay Bayindir het nakijken, waarna hij de bal in een leeg doel kon schieten: 1-1.

Vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd pakte Fenerbahçe alsnog de volle buit, toen Valencia de bal breed legde op Batshuayi. Verdediger Glumac wist de pass te onderscheppen, maar kon niet voorkomen dat hij de bal op knullige wijze achter zijn eigen doelman werkte: 1-2. In de 99ste minuut kwam de ploeg van Jesus nog met de schrik vrij. Nayir leek met zijn tweede treffer van de avond een punt uit het vuur te slepen voor Umraniyespor. Scheidsrechter Abdulkadir Bitigen zette na tussenkomst van de VAR echter een streep door de goal. De ongelukkige Glumac maakte eerder in de aanval een lichte overtreding op Batshuayi. Onur Atasayar werd ook nog met een rode kaart van het veld gestuurd vanwege aanmerkingen op de wedstrijdleiding.

?Ümraniyespor'un attigi gol, VAR incelemesinin ardindan faul sebebiyle iptal edildi. Sizce karar dogru mu? Anlik goller ve önemli pozisyonlar için Takip: @GoalHubTR pic.twitter.com/LpBLDJCmhI — Süper Lig - Anlik Goller (@golsuperlig15) January 23, 2023