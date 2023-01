Kenneth Perez: ‘Niet slim, gaat Oranje dat ook doen als ze een keer verliezen?’

Maandag, 23 januari 2023 om 19:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:01

Kenneth Perez vindt het niet verstandig dat er maandag bij de officiële presentatie van Ronald Koeman als nieuwe bondscoach van Oranje ook speciale aandacht was voor de assistenten Erwin Koeman, Patrick Lodewijks en Sipke Hulshoff. Lodewijks gaf zelfs een interview aan ESPN om de keeperssituatie te duiden. Een en ander zorgt voor verbazing bij Perez, zo blijkt maandagavond in Voetbalpraat.

"Nieuwe openheid bij het Nederlands elftal blijkbaar", trapt Perez af in de voetbaltalkshow van ESPN. "Want ik zag alle assistenten ook aan het woord komen en geïnterviewd worden door verslaggevers. Voor het bord mogen staan. Dat vond ik opvallend." De analist gaat daarna specifiek in op de namen van de stafleden: "Sipke, of hoe heet hij, Hulshoff, Erwin Koeman, Patrick Lodewijks. Allemaal stonden ze voor de camera. Ik kan me niet heugen dat ik dat eerder gezien heb bij een presentatie", aldus Perez, die het geen logische gang van zaken vindt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kenneth Perez zag tot zijn verbazing de assistenten van Ronald Koeman ook aan het woord komen.

"Ik vind dat niet zo heel slim", luidt het duidelijke oordeel. "Nu zijn ze allemaal blij en is het allemaal super, fantastisch en geweldig en wij mogen weer en al die dingen. Maarja, ga je dat ook doen als je een keer verloren hebt. Zeg je dan ook: 'Sipke, kom even. Wat vond jij eigenlijk van de wedstrijd?' De baas, Ronald Koeman, moet voor de camera staan en het verwoorden. Hij moet het doen, nu krijg je er drie of vier. Dat vond ik opvallend", herhaalt de licht verbaasde Perez nog maar eens.

Hans Kraay junior vraagt vervolgens met een vleugje ironie aan Perez of hij bang is dat verslaggever Pascal Kamperman in maart na de interland tegen Frankrijk Lodewijks aan het woord laat. "Ik ben helemaal er niet bang voor, maar ik vond dat opvallend", countert de voormalig middenvelder van onder meer Ajax en AZ. "Het is mij niet eerder opgevallen dat de assistenten ook aan het woord kwamen."