Ajax hoopt PSV én Feyenoord af te troeven met ‘hele opvallende naam’

Maandag, 23 januari 2023 om 19:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:28

Ajax heeft interesse in Mees Hilgers, zo laat Mike Verweij weten in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De Amsterdammers willen deze winter nog een rechter centrale verdediger aantrekken. Met de komst van de 21-jarige mandekker van FC Twente hoopt Ajax volgens Verweij PSV én Feyenoord af te troeven.

“Bij Ajax dook een hele opvallende naam op: Mees Hilgers”, zo onthult Verweij. “Het is voor Ajax vervelend dat ze nu vooral met Alfred Schreuder en zijn situatie bezig zijn, want daardoor liggen andere dingen stil. Maar Ajax hoopt eigenlijk PSV en Feyenoord – die ook geïnteresseerd zijn in Hilgers – af te troeven door deze winter toe te slaan.”

Hilgers beschikt bij FC Twente over een aflopend contract, al hebben de Tukkers al langere tijd de intentie om het contract van de verdediger open te breken. Volgens Verweij is Hilgers voor PSV en Feyenoord momenteel financieel niet haalbaar. “Zij vinden hem een enorm interessante speler. Hij staat heel hoog op de verlanglijst van Ajax en volgens mij wordt er heel voorzichtig al werk van gemaakt. Ik vind hem wel een hele talentvolle speler. Ajax is op zoek naar een rechter centrale verdediger en dat is ook al vooruitlopend op een mogelijk vertrek van Timber komende zomer”, aldus Verweij.

Valentijn Driessen raakte recent tijdens Ajax - FC Twente (0-0) niet onder de indruk van Hilgers. “Ik vond dat hij zich niet waarmaakte in de wedstrijd tegen Ajax. Ik vond hem niet zo goed dat je hem gelijk op moet halen. Aan de bal wist hij vaak helemaal niet wat hij moest doen. Ja, lopen en dan stilstaan." Ajax versterkte zich afgelopen zomer rechts achterin al met de negentienjarige Ahmetcan Kaplan. De negentienjarige centrumverdediger kwam voor circa 9,5 miljoen euro over van Trabzonspor. De Turk liep vorige maand echter een nieuwe, zware knieblessure op en kan zijn officiële debuut voorlopig dus nog niet maken.