‘Arrogante’ Ten Hag en ‘Oostenrijkse worst’ Weghorst bespot na late nederlaag

Maandag, 23 januari 2023 om 18:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:37

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Arsenal boekte zondagavond een late zege op Manchester United (3-2). Journalist Piers Morgan, die zijn liefde voor the Gunners nooit onder stoelen of banken steekt, was er vervolgens als de kippen bij om kritiek te uiten op United-manager Erik ten Hag. Morgan, wiens explosieve interview met Cristiano Ronaldo in november zorgde voor het vertrek van de Portugese steraanvaller bij the Red Devils, bekritiseerde Ten Hag voor het ‘gebrek aan respect’ voor Ronaldo tijdens hun gezamenlijke tijd op Old Trafford.

Congrats ?@ManUtd? - that’s what happens when you hire an arrogant coach who disrespects the ?? ?@Cristiano? so badly he leaves - and then replaces him with someone I’ve never heard of who sounds like an Austrian sausage. #Weghorst pic.twitter.com/Gk2rCo9aMw — Piers Morgan (@piersmorgan) January 22, 2023

Ook dreef Morgan na de zege van Arsenal de spot met Wout Weghorst, die door United wordt gehuurd van Burnley en op de korte termijn geldt als vervanger van Ronaldo. De Oranje-international kreeg van Ten Hag voor de tweede maal op rij een basisplaats. “Gefeliciteerd Manchester United, dat is wat er gebeurt als je een arrogante manager aanstelt die zo weinig respect heeft voor de beste voetballer aller tijden, Cristiano Ronaldo. Je vervangt hem dan door iemand waar ik nog nooit van heb gehoord en wiens naam klinkt als een Oostenrijkse worst. #Weghorst”, schreef Morgan op Twitter.

Eddie Nketiah bracht de supporters van Arsenal zondag in de absolute slotfase in extase door de winnende treffer te maken. Dankzij de overwinning staat Arsenal nu eerste met liefst vijftig punten, terwijl de equipe van Ten Hag nu vierde staat met 39 punten. Het was het tweede teleurstellende resultaat in een week tijd voor United, dat afgelopen woensdag met 1-1 gelijkspeelde tegen Crystal Palace.