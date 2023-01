Valentijn Driessen: ‘Dat is nog steeds een lelijk litteken bij Koeman’

Valentijn Driessen is blij dat Ronald Koeman bij het Nederlands elftal terugkeert naar een systeem met vier verdedigers. Diens voorganger Louis van Gaal koos op het WK in Qatar nog voor een achterhoede met drie verdedigers. Driessen vindt het overigens opvallend dat Koeman in de afgelopen periode al met diverse internationals heeft gesproken over de wijziging in het systeem van Oranje.

"Ik ben blij dat Koeman terugkeert naar waar we in Nederland groot mee zijn geworden", opent Driessen maandag in een video-item van De Telegraaf. "Dat is 4-3-3 en dat kan je af en toe best wel anders invullen. Maar dat moet wel de basis zijn. Iedereen is erin opgeleid en ermee groot geworden. En dat ligt het dichtst bij iedereen zijn kwaliteiten." Enkele spelers wisten dus al van de plannen van Koeman. "Het is typerend dat Koeman zei dat hij al met diverse ambassadeurs, zoals hij het noemde, heeft gesproken."

"Dan kunnen wij het wel invullen: dat is onder anderen Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay", vult Driessen aan. "En die willen natuurlijk terug naar het systeem dat Koeman hanteerde als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat was aanvankelijk ook 5-3-2 of 3-5-2, maar die is daar snel van teruggekomen omdat het niet werkte. En met 4-3-3 heeft hij het EK gehaald en de finale van de Nations League. Ik begrijp deze stap heel goed", aldus de vaste volger van Oranje.

Voorlopig geen Barcelona

Driessen zag een frisse Koeman op de persconferentie. Wat bij de nieuwe bondscoach nog wel pijn doet is het ontslag bij Barcelona. De opvolger van Van Gaal is voorlopig niet van plan om het Spotify Camp Nou te bezoeken, al is dat volgens Driessen geen goed idee. "Hij zal er toch een keer over de vloer moeten komen om Frenkie de Jong te bekijken. Maar dat is hij voorlopig nog niet van plan. Die wond is nog niet genezen, het is nog steeds een lelijk litteken bij hem."