Unibet: een odd van 7.50 voor de openingsgoal van Rafael Leão!

Dinsdag, 24 januari 2023 om 07:00 • Davey de Laat • Laatste update: 00:38

AC Milan gaat dinsdagavond op bezoek bij Lazio voor de kraker in de Serie A. De zevenvoudig Champions League-winnaar heeft na de WK-break al twee keer punten laten liggen, terwijl Lazio zichzelf naar de zesde plek ziet klimmen nadat Juventus vijftien punten in mindering kreeg. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de competitiekraker.

Milan kent tot dusver een prima seizoen in de Serie A. De club staat tweede, twaalf punten achter koploper Napoli. De ploeg van Stefano Pioli zag de laatste twee duels vier punten in rook opgaan, nadat er gelijk werd gespeeld tegen US Lecce en AS Roma. In de Champions League is I Rossoneri door naar de laatste zestien van het miljardenbal, door RB Salzburg en Dinamo Zagreb achter zich te houden.

Lazio staat met een wedstrijd minder zesde in de Italiaanse competitie. De ploeg van Maurizio Sarri is drie punten verwijderd van een vierde plaats, wat recht geeft op Champions League-voetbal. Vorige week donderdag bekerde I Biancocelesti verder door met 1-0 te winnen van Bologna. Europees kende Lazio een dieptepunt door met 1-0 van Feyenoord te verliezen. Daardoor is de club nu veroordeeld tot de Conference League.

Rafael Leão is met acht goals en vijf assists uit zeventien wedstrijden de man in vorm. De Portugese linksbuiten staat in de belangstelling van Europese topclubs en heeft zijn in 2024 aflopende contract in Milaan nog altijd niet verlengd.

