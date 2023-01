Lodewijks noemt twee keepers die snel in beeld kunnen komen bij Oranje

Maandag, 23 januari 2023 om 16:40 • Guy Habets • Laatste update: 16:45

Patrick Lodewijks heeft in zijn eerste interview na zijn terugkeer als keeperstrainer van het Nederlands elftal een aantal interessante doelmannen genoemd. Zo zegt de voormalig doelman tegenover ESPN dat Bart Verbruggen van Anderlecht en Kjell Scherpen van Vitesse in beeld zijn en zich goed ontwikkelen.

Lodewijks, die op zoek gaat naar een vaste eerste keeper voor het Nederlands elftal en zo snel mogelijk duidelijkheid hoopt te hebben, houdt ogen en oren geopend. "Je bent constant op zoek naar jongens, bijvoorbeeld spelers met een dubbel paspoort", zegt hij tegen ESPN. "Zo liep er een jongen in Nieuw-Zeeland rond en eentje in Griekenland, allebei met een dubbel paspoort. Die kiezen dan ergens anders voor en dat is prima, maar het laat wel zien dat we altijd bezig zijn met het zoeken naar een goede keeper."

Op de vraag of er veel nieuwe namen in de selectie verwacht mogen worden, reageert Lodewijks met twee voorbeelden. "Je weet het natuurlijk nooit. Bij Anderlecht speelt nu bijvoorbeeld Bart Verbruggen, een jonge keeper die de kans krijgt. Dat is heel mooi. Kjell Scherpen speelt iedere week bij Vitesse, dat is ook goed. Ja, ze maken ook fouten, maar dat mag ook. Het liefst zo min mogelijk, maar ze leren ervan. We maken allemaal fouten, van mezelf weet ik er ook nog wel een paar, haha!"

Uiteindelijk moet er in maart, wanneer het Nederlands elftal EK-kwalificatiewedstrijden gaat spelen, een eerste keeper zijn. "Nu staat er nog niets vast", zegt Lodewijks. "Ik ben een aantal maanden uit de voetballerij gestapt, maar heb het WK wel gevolgd en de kwalificatiewedstrijden ook bekeken. Natuurlijk volg je de Nederlandse topwedstrijden en de buitenlandse topduels ook, maar nu ga ik wel op een heel andere manier kijken. Ik heb nu een manier van spelen in het achterhoofd. We zoeken een keeper bij de manier van spelen van Ronald Koeman."