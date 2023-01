Everton grijpt in na dramatische reeks en gooit Lampard op straat

Maandag, 23 januari 2023 om 16:38 • Davey de Laat • Laatste update: 16:59

Frank Lampard is niet langer meer de trainer van Everton, zo melden onder meer Fabrizio Romano en Sky Sports. Na de 2-0 nederlaag tegen West Ham United van zaterdag staan the Toffees met vijftien punten op een negentiende plek in de Premier League. Alleen Southampton doet het slechter, zij het op doelsaldo. Na een reeks van tien wedstrijden zonder overwinning was een ontslag voor de Engelse trainer onvermijdelijk geworden. Everton, dat het ontslag nog officieel moet bevestigen, verloor elf van de twintig duels tot dusver.

Lampard werd een jaar geleden aangesteld als manager van Everton, nadat Rafa Benitez werd ontslagen. De voormalig Chelsea-speler hielp de club vorig seizoen uit degradatienood, maar pakte dit seizoen slechts vijftien punten uit twintig wedstrijden. Er werd pas drie keer gewonnen en er is geen club in de Premier League die minder vaak won. De analisten in Engeland waren na het duel met West Ham dan ook kritisch op Lamps, die het niet voor elkaar heeft gekregen om de blauwe club uit Liverpool kleur te geven. “Frank Lampard lijkt geen ideeën meer te hebben”, zei voormalig West Ham-speler James Collins op BBC Radio 5.

Voorzitter Bill Kenwright en grootaandeelhouder Farhad Moshiri wisten na de wedstrijd nog niet of Lampard de volgende dag nog trainer zou zijn bij Everton. “Het is een slechte reeks die we hebben, voor ons allemaal en voor Frank”, zei Kenwright bij Sky Sports. Moshiri wilde helemaal niks kwijt over de toekomst van de oud-international. “Geen commentaar. Mijn beslissing is het niet”, sprak Moshiri. Lampard wist zelf ook niet waar hij aan toe was. “Mijn toekomst? Daar ga ik niet over”, zei hij tegenover de sportzender. Het doek is twee dagen later dus toch gevallen.

Het is niet de eerste keer dat Lampard de laan uit wordt gestuurd. In 2021 werd hij na de 3-1 zege op Luton Town in de FA Cup als manager van Chelsea ontslagen na een paar beroerde resultaten in de weken daarvoor. Het clubicoon stond op dat moment met the Blues in de middenmoot van de Premier League, nadat hij de beschikking kreeg over spelers Hakim Ziyech, Kai Havertz, Thiago Silva en Timo Werner. Een dag later werd succestrainer Thomas Tuchel aangesteld, die met Chelsea datzelfde seizoen nog de Champions League won.

Opvolgers

Volgens Sky Sports is Marcelo Bielsa een voorname kandidaat om Lampard op te volgen. De Argentijnse coach kent het Engelse voetbal, want tussen 2018 en 2022 was hij verbonden aan Leeds United. In de Britse media wordt ook Wayne Rooney, met een verleden als speler bij de kwakkelende club, als een serieuze optie naar voren geschoven. Daarnaast zijn Sean Dyche, David Moyes, Sam Allardyce en Duncan Ferguson in verband gebracht met de vacante positie op Goodison Park.