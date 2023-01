Arne Slot wordt weer gelinkt aan pikante overstap: ‘De meest logische keuze’

Maandag, 23 januari 2023 om 15:33 • Laatste update: 15:45

Arne Slot zou de ideale nieuwe trainer zijn voor Ajax. Dat betoogt Ronald Waterreus in zijn column in De Limburger. De voormalig doelman van PSV verwacht dat Alfred Schreuder niet lang meer de scepter zwaait in de Johan Cruijff ArenA en vindt dat algemeen directeur Edwin van der Sar na een vertrek van de huidige trainer meteen aan moet kloppen bij Slot.

Waterreus zegt dat Slot de beste keuze is voor Ajax. "Ik zou Slot, de trainer die Feyenoord Ajax-voetbal laat spelen, onmiddellijk voor vier seizoenen vastleggen", valt er te lezen in De Limburger. "Hij voldoet aan alle eigenschappen om van Ajax weer Ajax maken, als trainer én als uithangbord. Het zou uit Amsterdams perspectief de meest logische keuze zijn, Slot die de geflopte Schreuder straks opvolgt in de ArenA. Sterker nog: de sleutel naar hernieuwd succes voor Ajax ligt bij de trainer van Feyenoord."

Dat de regerend landskampioen snel een nieuwe trainer zal zoeken, is volgens Waterreus evident. "Schreuders rol bij Ajax is uitgespeeld, het staat al een poosje in de sterren geschreven. Ik weet zeker dat hij zijn termijn niet uit gaat zitten en het is alleen nog wachten op het definitieve demasqué. Aan alles valt af te leiden dat Schreuder zelf ook beseft dat hij een verloren strijd voert bij Ajax, dat vanwege al zijn kampjes, strijdjes en naar de pers lekkende types traditioneel meer weg heeft van een politieke partij."

Schreuder zou er volgens Waterreus goed aan doen om zich bij een eventuele volgende club een voorbeeld te nemen aan Slot. De voormalig doelman vindt namelijk dat de coach uit Barneveld zich niet goed profileert in de media en dat hij de spelersgroep niet goed managet. "Schreuder mist, kortom, alles wat Arne Slot wél heeft. Slot laat Feyenoord al anderhalf seizoen boven zijn stand leven, komt standvastig en ontspannen over en verstaat de kunst om - soms bij het glibberige af - goed te zijn met journalisten."