Dani Alves in het nauw na nieuwe belastende details over verkrachtingszaak

Maandag, 23 januari 2023 om 15:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:45

Er zijn nieuwe details uitgelekt in de zaak tegen Dani Alves, die verdacht wordt van verkrachting. Volgens El Periódico is op camerabeelden te zien dat de Braziliaan en het vermeende slachtoffer een kwartier lang samen in de toiletten waren van een discotheek. De vrouw beweert dat Alves haar daar heeft verkracht. De voormalig rechtsback van Barcelona wijzigde tot driemaal toe zijn verhaal en zou een narcistische indruk hebben gemaakt op zijn ondervragers.

Na het WK, op 30 december 2022, was Alves voor een korte vakantie in Barcelona. Daar bezocht hij een populaire discotheek. Op de toiletten aldaar zou hij een 23-jarige vrouw hebben verkracht. Afgelopen vrijdag werd de 126-voudig international in voorhechtenis geplaatst zonder de mogelijkheid om op borgtocht vrij te komen. Zijn werkgever, het Mexicaanse UNAM Pumas, verscheurde zijn contract.

Volgens El Periódico vertelde Alves aan de onderzoeksrechter drie tegenstrijdige versies van wat er zou hebben plaatsgevonden en maakte hij een narcistische indruk tijdens het verhoor. Alves was in ieder geval vijftien minuten lang met de vrouw op het toilet. Laatstgenoemde heeft een schokkende verklaring afgegeven over wat er zou zijn gebeurd. Alves zou haar gedwongen hebben 'bovenop hem te gaan zitten'. Hij zou haar vervolgens op de grond hebben gegooid en haar hebben gedwongen tot orale seks. Hiertegen verzette zij zich, waarop de Braziliaan haar zou hebben geslagen. Daarna penetreerde hij haar totdat hij klaarkwam.

Het slachtoffer werd na het voorval overgebracht naar het Hospital Clínic de Barcelona, waar DNA-onderzoek werd uitgevoerd. Volgens TV3 wijzigde Alves tot drie keer toe zijn verklaring en zaten de versies vol tegenstrijdigheden. Zo verklaarde hij eerst dat hij in de club was geweest, maar niet heel lang en dat hij de vrouw niet kende. Daarna gaf hij toe de vrouw gezien te hebben, zonder dat er iets tussen hen was gebeurd. Tot slot gaf hij wel het fysieke contact toe, maar beweerde hij dat juist de vrouw het initiatief had genomen. Volgens El País, dat zich baseert op bronnen binnen het onderzoek, bood Alves het slachtoffer een schadevergoeding aan. Dat zou de vrouw hebben geweigerd omdat zij wil dat hij gestraft wordt voor zijn daden.