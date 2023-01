Aad de Mos spoort PSV aan tot actie: ‘Twaalf miljoen euro is veel te weinig’

Maandag, 23 januari 2023 om 15:05 • Davey de Laat • Laatste update: 15:13

Aad de Mos denkt dat PSV er goed aan heeft gedaan om Noni Madueke aan Chelsea te verkopen. Volgens de oud-trainer hebben de Eindhovenaren een gouden kans gepakt en wordt er veel geld verdiend op een speler die niet vaak wedstrijdfit is. “Als zij het niet hadden gedaan, dan had ik het gedaan met een strik erom”, zegt De Mos in een video-item van het Eindhovens Dagblad.

In gesprek met ED-journalist Rik Elfrink is De Mos van mening dat Madueke niet de status van Cody Gakpo heeft, waar normaal dit soort bedragen voor betaald worden. “Die 38 miljoen is gevonden, dat lag op straat en dat moet je oprapen. Dat doe ik ook nog steeds voor het geluk, dan moet je af en toe nederig zijn. Dit is een buitenkans, die moet je pakken.”

Elfrink vindt dat PSV een belangrijk deel van het geld moet herinvesteren in nieuwe buitenspelers, aangezien het kampioenschap in Nederland op dit moment voor het grijpen ligt. De Mos denkt daar anders over. “Als je niet diegene kan vinden die jou écht direct sterker maakt en die past in de filosofie en de visie van de coach, dan zou ik dat niet doen. Ik vind dat wij genoeg hebben aangereikt hier en dat is ook uitgekomen. Bijvoorbeeld Érick Gutiérrez en aan de buitenkant Xavi Simons, dat is natuurlijk een schot in de roos”, vindt de Hagenees.

De journalist en de analist concludeerden ook dat Simons op dit moment de man in vorm bij PSV is, maar dat de club moet oppassen dat hij niet voor een appel en een ei weg is na dit seizoen. “Hij laat zien dat hij in zijn rugzak bagage heeft meegenomen van Neymar, Kylian Mbappé en Lionel Messi", stelt De Mos. "Het is een liefhebber eersteklas. Wel vind ik dat PSV snel aan de bak moet om te proberen om hem te behouden. Twaalf miljoen is natuurlijk veel te weinig voor de kwaliteiten die hij heeft, dus ik zou eens met zijn entourage en met zijn ouders praten zodat je zeker bent dat hij van jou is.”