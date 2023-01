Koeman spreekt steun uit aan Steven Berghuis: ‘Ik heb een appje gestuurd’

Maandag, 23 januari 2023 om 14:53 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:59

Ronald Koeman prijst Steven Berghuis voor zijn interview na afloop van de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1). De kersverse bondscoach van het Nederlands elftal stuurde een appje na het zien van het openhartige gesprek van de aanvallende middenvelder van Ajax met Hans Kraay junior. "Ik vond het goed dat hij dat heeft gezegd, want hij heeft dat zo gevoeld", aldus Koeman op de persconferentie in Zeist.

Afgelopen zondag haalde Berghuis uit naar de manier waarop sommige media, voorafgaand aan het beladen duel tussen Feyenoord en Ajax, het vuurtje hadden opgestookt. De terugkeer van de middenvelder annex aanvaller in De Kuip passeerde veelvuldig de revue. Daarover zei Berghuis: "De media hebben het lekker aangewakkerd. Ik heb hele verstandige mensen aan het woord gehoord: onze trainer en de trainer van Feyenoord. Maar ik heb ook hele domme mensen aan het woord gehoord. Dan bedoel ik bijvoorbeeld René van der Gijp, dat is de domste eigenlijk met de dingen die hij zegt."

Berghuis kreeg al veel lof toegezwaaid voor zijn interview en ook Koeman sluit zich daar bij aan. "Ik heb een appje gestuurd aan Steven om te zeggen dat ik het heel goed vond", zo laat de bondscoach weten. Koeman kan zich in Berghuis verplaatsen. "Vaak hou je je mond, ook wel vanuit angst, want de media zijn de media. De media hebben de pen, hebben de microfoon."

"Maar ik vond het goed dat hij dat heeft gezegd, want hij heeft dat zo gevoeld. Ik was gisteren ook bij de wedstrijd en dan kom je aan in Rotterdam en denk je echt: ga ik naar het voetbal toe of, of ga ik...? Er was ME, er hingen netten, je kon niet parkeren op P2. Maar ik denk dat het een maatschappelijk probleem is in Nederland. Er was zóveel haat richting Ajax, dat ik denk: jammer dat het niet op een andere manier kan."

Koeman was zelf speler én trainer van zowel Feyenoord als Ajax. Een directe overstap van Rotterdam naar Amsterdam, of vice versa, maakte hij echter nooit. Toch begrijpt Koeman wat Berghuis door heeft moeten maken in de dagen voorafgaand aan de Klassieker. "Omdat ik zelf ook wel weet wat het doet met een familie, met oma of met ouders. Dat wordt niet altijd beseft door mensen die van alles en nog wat roepen op televisie."