Beslissing van PSV leidt tot vreugde: ‘Hij kan beter stoppen met voetballen’

Maandag, 23 januari 2023 om 14:24 • Guy Habets • Laatste update: 15:06

René van de Kerkhof houdt zijn hart vast voor PSV. Het clubicoon zegt tegen Omroep Brabant dat er snel een goede vervanger voor Noni Madueke en Cody Gakpo gevonden moet worden, omdat de titel op het spel staat. Verder sneert Van de Kerkhof nog maar eens richting Bruma, de voormalig vleugelaanvaller van PSV.

Van de Kerkhof denkt dat kampioen worden niet mogelijk is voor PSV zonder een opvolger voor Madueke en Gakpo. Toch erkent hij dat het lastig is om een nieuwe aanvaller te halen in januari. "Alle clubs vissen in dezelfde vijver en er zit bijna niks in", zegt hij tegen Omroep Brabant. "In Nederland zie ik geen opvolger lopen, dus moet het iemand zijn die in het buitenland niet tevreden is of op de bank zit. Maar ik zou niet weten wie."

PSV probeerde in eerste instantie om Viktor Tsygankov over te nemen van Dynamo Kyiv. De Oekraïener koos echter voor een transfer naar Girona, waarna gepolst werd bij Arnaut Danjuma Die lijkt nu op weg naar Everton, waardoor PSV opnieuw door moet schakelen. Een gerucht over interesse in Eduard Spertsyan, een Armeense aanvaller van FK Krasnodar, werd door de Brabantse club naar het rijk der fabelen verwezen.

Wie de vacature op de vleugel in elk geval niet gaat invullen, is Bruma. De Portugese aanvaller werd deze week definitief van de loonlijst geschrapt door PSV, omdat Fenerbahçe een verplichte koopoptie had en die onlangs heeft gelicht. Van de Kerkhof stak zijn vreugde niet onder stoelen of banken. "Ik ben de hele week al blij door dat bericht. Die jongen was echt de miskoop van deze eeuw. Hij kan beter stoppen met voetballen."