Koeman spreekt zich uit over doelmannenkwestie: ‘Wat goed is, blijft staan’

Maandag, 23 januari 2023 om 14:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:14

Ronald Koeman wil bij het Nederlands elftal terug naar een vaste nummer één onder de lat. Zijn voorganger Louis van Gaal bleef tot aan het WK in Qatar wisselen van doelman, maar Koeman is dus voornemens om het anders te doen. "Het liefst kies ik een vaste eerste keeper. Wat goed is, blijft staan", aldus Koeman bij zijn presentatie in Zeist.

Van Gaal koos vlak voor het WK plots voor Andries Noppert, die tot dat moment nog geen minuut voor Oranje had gekeept. Justin Bijlow en Remko Pasveer gingen mee als reservedoelman naar Qatar, terwijl Jasper Cilessen en Mark Flekken afvielen. "We hebben niet veel topkeepers", vindt Koeman. "Maar we hebben er voldoende om een keuze te maken voor de drie beste. De keeper is toch een andere positie dan de tien de andere in het veld. Het is prettig als je een keeper hebt die het goed doet en waarvan iedereen weet dat die de volgende interland weer keept."

Patrick Lodewijks (keeperstrainer) en Erwin Koeman (assistent-bondscoach) in de perszaal in Zeist.

Waar Van Gaal zijn keeperstrainer Frans Hoek veel liet bepalen als het gaat om de doelman van Oranje, krijgt Patrick Lodewijks in die functie eveneens een belangrijke rol onder Koeman. In de eerste periode van Koeman bij Oranje, tussen februari 2018 en augustus 2020, was Cillessen lange tijd eerste keus. De doelman van NEC is opnieuw serieus in beeld. "Het is al in de media geweest dat Patrick bij Jasper Cillessen langs is geweest voor een gesprek."

"Patrick heeft ook contact met de andere doelmannen. Daar gaat hij ook nog bij langs. Ik vind altijd: je moet altijd de drie beste keepers selecteren. Natuurlijk moeten de tweede en derde keeper de eerste helpen, maar er moet ook altijd strijd zijn. We kiezen op basis van de ideeën van Patrick, die heeft er het meeste verstand van als oud-keeper. Maar ik kijk er ook naar. Ik kan me ook niet herinneren dat we het er ooit totaal oneens over waren."