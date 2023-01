Jeffrey Bruma verrast en keert na zesenhalf jaar terug in de Eredivisie

Maandag, 23 januari 2023 om 13:19 • Guy Habets

Jeffrey Bruma is op weg naar sc Heerenveen. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De centrale verdediger, die met PSV twee keer kampioen van Nederland werd, laat het Turkse Kasimpasa achter zich en kijkt uit naar een nieuwe uitdaging. Die ligt dus in het Abe Lenstra Stadion.

Bruma vierde twee landstitels met PSV en vormde destijds een achterhoede met Karim Rekik. Die goede jaren leverden hem een transfer naar VfL Wolfsburg op, dat bijna twaalf miljoen neertelde in de zomer van 2016. Toch bracht die transfer Bruma niet het voetbalgeluk waar hij op hoopte. Die Wölfe verhuurden hem aan Schalke 04 en aan FSV Mainz 05 en lieten de mandekker anderhalf jaar geleden transfervrij vertrekken naar Kasimpasa.

Het Turkse avontuur van Bruma eindigt nu echter. In het afgelopen half jaar speelde de centrale verdediger nog elf officiële wedstrijden voor Kasimpasa, maar toch zocht hij een nieuwe uitdaging. Die lijkt bij Heerenveen gevonden te worden. Het Eindhovens Dagblad meldt dat Bruma uitkijkt naar een transfer naar het Abe Lenstra Stadion en dat FC Groningen, dat ook geïnteresseerd was in de diensten van de ervaren stopper, misgrijpt.

Bij Heerenveen zal Bruma de concurrentiestrijd aangaan met Pawel Bochniewicz, Joost van Aken, Syb van Ottele en Timo Zaal. Sven van Beek staat ook onder contract bij de Friezen, maar die is momenteel geblesseerd. Heerenveen staat op de achtste plaats in de Eredivisie en strijdt om een plekje in de play-offs die recht geven op deelname aan Europees voetbal. Plek acht geeft waarschijnlijk recht op een plekje in die play-offs.