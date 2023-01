LIVE: Presentatie en persconferentie van Ronald Koeman bij Oranje

Maandag, 23 januari 2023 om 12:48 • Laatste update: 13:34

Ronald Koeman wordt maandagmiddag vanaf 13.00 uur gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. De trainer nam officieel op 1 januari het stokje al over van Louis van Gaal, die met Oranje op het WK in Qatar strandde in de kwartfinale tegen Argentinië. Kijk hier live mee naar de presentatie van Koeman. Aansluitend volgt een persconferentie.

"Welkom iedereen", opende Koeman nadat hij voor de ogen van de camera's zijn handtekening had gezet onder zijn contract. "Ik ben weleens gepresenteerd waar ik de weg niet wist. Het voelt hier als prettig thuiskomen. Het zal iets makkelijker zijn om de weg te vinden, omdat ik weet hoe ik het wil hebben. De selectie is mondjesmaat wel veranderd, maar er zijn veel jongens nog bij waarmee we tussen 2018 en 2020 hebben gewerkt. Deze baan is een erebaan, volgens mij heb ik dat in 2018 bij mijn presentatie ook al gezegd. Ik ben blij en trots dat ik wederom deze kans krijg."

Koeman begint aan zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Eerder stond hij aan het roer bij de KNVB tussen februari 2018 en augustus 2020, waarna hij via een clausule in zijn contract een vertrek naar Barcelona afdwong. Frank de Boer nam het stokje over en ging met Oranje naar het EK 2020, dat vanwege corona gehouden werd in 2021. Na de pijnlijke uitschakeling tegen Tsjechië in de achtste finale werd De Boer ontslagen, waarna Louis van Gaal de bondscoach werd.

Oranje maakt zich op voor een nieuwe EK-kwalificatiecyclus. De eerste wedstrijd, op vrijdag 24 maart, is direct een kraker, op bezoek bij groepshoofd Frankrijk. Drie dagen later volgt in De Kuip een thuiswedstrijd tegen Gibraltar. In juni speelt Oranje de Final Four van de Nations League, waarvoor ook Kroatië, Italië en Spanje zich hebben geplaatst. De EK-kwalificatie gaat in september verder.