Peter Hyballa is ‘totaal anders mens’ en doet boekje open over depressie

Maandag, 23 januari 2023 om 13:05 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:08

Peter Hyballa is naar eigen zeggen als een ‘totaal ander mens’ bij NAC Breda teruggekeerd. In een openhartig interview met BN DeStem liet de Duitser weten een burn-out te hebben gehad en zelfs te hebben gekampt met depressieve gevoelens. Ook ‘flipte’ hij te vaak. Na een periode van zelfreflectie en met mentale begeleiding is hij nu ten goede veranderd.

De afgelopen jaren waren roerig voor Hyballa. Na korte dienstverbanden bij achtereenvolgens Wisla Krakow, Esbjerg fB, Türkgücü München en AS Trencin moest hij bijkomen. Vanwege zijn explosieve gedrag kreeg hij meer dan eens het stempel van 'ruziemaker' opgeplakt. Dat was niet geheel onterecht, zo concludeerde hij eerlijk. “De laatste tweeënhalf jaar was niet goed. Ik ken mijn geschiedenis. Wisla Krakow en NAC was sportief oké. Maar ik heb te veel ruzie gehad met mensen.” Zijn periodes bij Esbjerg, Türkgücü München en Trencin noemt Hyballa ‘een catastrofe’.

De 47-jarige trainer weet dat hij zichzelf vaak onmogelijk maakt met zijn explosieve gedrag. Na zijn vertrek bij Trencin keek hij goed en lang in de spiegel. "Ik ben een beetje Dr Jekyll and Mr Hyde. Aan tafel ben ik rustig. Op het veld gebeurt er wat. In Trencin heb ik voor het eerst gevoeld dat het alleen door Peter komt. ‘Die heeft schuld, die heeft schuld en die heeft schuld’, was mijn eerste reactie altijd. ‘Nee, jij hebt schuld Peter’, zei ik. Ik heb mijzelf een spiegel voorgehouden. Dat doet pijn. Toen heb ik gedacht: Wat kan ik doen?”

In het interview gaf Hyballa aan vaak ‘te flippen’. "Misschien heb ik nu geleerd om niet altijd eerlijk te zijn en af en toe de kat uit de boom te kijken. Ik moet dingen laten gaan. Vier, vijf aanvragen voor televisieshows heb ik nu afgeslagen. Tot voor kort deed ik dat graag, ook vanwege mijn ego. Ik heb het niet meer nodig. Ik ben trainer. Geen clown of circusartiest." Met dank aan mentale begeleiding en een flinke dosis zelfreflectie kwam Hyballa tot inkeer. Daar moest, naar eigen zeggen, wel heel veel voor gebeuren. “Ik kwam in een burn-out terecht. Midlifecrisis. Slechte stemming. Depressie. Ik weet ook niet precies welk woord dat gevoel het beste omschrijft. Ik had geen zin meer en kwam geen stap vooruit. Ik zat vast. Tot afgelopen november was ik vier maanden kapot. Voetbal interesseerde me niet meer, ik miste het ook niet." Bij NAC is Hyballa aan een tweede termijn als hoofdtrainer begonnen.