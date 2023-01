Dit is waarom Ajax in de Klassieker beter was dan Feyenoord

Maandag, 23 januari 2023 om 15:00 • Laatste update: 15:03

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit de zeventiende speelronde in cijfers.

Het gat tussen koploper Feyenoord en uitdager Ajax, dat na deze speelronde op de vijfde (!) plaats terug is te vinden, bleef na een intense Klassieker vijf punten. Na een optisch sterke eerste helft van de Rotterdammers rechtte Ajax de rug en verliet het De Kuip alsnog met een punt, maar de cijfers zeggen dat de formatie van Alfred Schreuder recht had op meer. De trainer toonde zich na de wedstrijd ook tevreden en sprak bij ESPN van ‘duidelijke groei’ bij Ajax. Schreuder stelde ook dat hij misschien wel de enige was die het zag en zal op onderstaande gegevens wijzen.

Ajax geeft weinig weg en dwingt Feyenoord tot fouten

Feyenoord trad als koploper aan tegen Ajax en trachtte ook tegen de regerend landskampioen aan te tonen waarom het dit seizoen aanspraak wil maken op de schaal. Toch speelden de Rotterdammers maar bar weinig doelrijpe kansen bij elkaar. Er werd elf keer geschoten en die pogingen leverden in totaal een Expected Goal-cijfer van 0,33 op. In de afgelopen drie jaar was het niet meer voorgekomen dat Feyenoord een dusdanig laag cijfer liet noteren en dus kan geconcludeerd worden dat Ajax simpelweg geen grote kansen toestond. Daarnaast lag het Expected Goal-cijfer van Ajax met 1,3 beduidend hoger.

Daarnaast slaagde de equipe van Schreuder erin om Feyenoord van de bal af te houden en tot fouten te dwingen. De thuisclub had maar 43 procent balbezit en als het de bal dan in de ploeg had, werd die te vaak weggegeven. De passnauwkeurigheid van Feyenoord was immers maar 68,1 procent en dat was het laagste percentage in een thuisduel sinds vijfenhalf jaar. De 75,5 procent passnauwkeurigheid van Ajax was het laagste percentage tot dusver onder Schreuder, maar het cijfer ligt wel ruim boven dat van de Rotterdammers. De coach van de Amsterdammers ziet dus waarschijnlijk geen ‘duidelijke groei’ op dit vlak, maar overlegt dus wel betere cijfers over deze Klassieker dan collega Slot.

PSV gooit de beuk erin

Als het niet mooi kan, dan maar lelijk. Dat credo werd zaterdagavond duidelijk gehanteerd door PSV, dat met 1-0 van Vitesse won en net genoeg deed om de drie punten in Eindhoven te houden. Er werd voornamelijk heel hard gewerkt en dat wijzen de cijfers ook wel uit. In totaal werd er dertig keer getackeld door een speler van PSV en dat was het hoogste aantal sinds januari 2021, terwijl Jordan Teze zich met vijftien balveroveringen tot Koning Tackle kroonde. Daarmee evenaarde hij zijn persoonlijke record dat gevestigd werd in april 2021 in een wedstrijd tegen VVV-Venlo.

Uitgelicht

Vitesse, de tegenstander van PSV in het Philips Stadion, zit nog steeds niet in rustig vaarwater. Het aanstellen van Phillip Cocu als nieuwe oefenmeester heeft niet het gewenste resultaat gebracht. Sterker nog: Cocu won slechts twee van zijn eerste tien officiële wedstrijden als trainer van Vitesse en daarmee is hij de op twee na slechtst presterende oefenmeester van de Arnhemmers. Daarnaast werd een slechte reeks uit 2004 herhaald, want in dat jaar won Vitesse niet een van zijn eerste drie wedstrijden van het kalenderjaar. Dat is met de gelijke spelen tegen AZ en NEC en de nederlaag tegen PSV in 2023 dus opnieuw gebeurd.