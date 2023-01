PSV verwijst gerucht rechtstreeks naar prullenbak en geeft Feyenoord vrij spel

Maandag, 23 januari 2023 om 11:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:30

PSV is niet in de markt voor Eduard Spertsyan, weet het Eindhovens Dagblad. De aanvaller van FK Krasnodar zou volgens in beeld zijn om Cody Gakpo en/of Noni Madueke op te volgen, maar is om een tweetal redenen geen optie in de Lichtstad. Spertsyan wordt als te duur én als te lastig om aan te trekken beschouwd, aangezien hij uit Rusland moet komen. Feyenoord, dat ook geïnteresseerd zou zijn, heeft zo een concurrent minder.

Na het vertrek van Gakpo en Madueke is PSV naarstig op zoek naar aanvallende versterkingen. De tijdelijke komst van Fábio Silva – een centrumspits – kan ieder moment bekendgemaakt worden, maar het zijn vooral vleugelaanvallers waar het de Eindhovenaren aan ontbreekt. Russische en Armeense media kwamen zondag met de naam van Spertsyan, maar het Eindhovens Dagblad geeft een transfer van de 22-jarige aanvaller geen enkele kans van slagen.

Spertsyan ligt nog tot medio 2026 vast in Krasnodar en wordt door Transfermarkt getaxeerd op zo'n negen miljoen euro. Wat de Russen precies vragen voor hun spelmaker is onduidelijk; wel weet het Eindhovens Dagblad dat het te veel voor PSV om de onderhandelingen te starten. Hrach Khachatryan, de Armeense journalist die het gerucht over de Eindhovense interesse de verder wereld in hielp, wist ook dat Feyenoord Spertsyan in de gaten houdt. Of de Rotterdammers ook tegen zijn prijskaartje aanlopen, is onduidelijk.

Spertsyan, dertienvoudig international van Armenië, is uitstekend aan dit Premjer Liga-seizoen begonnen. Na zestien wedstrijden staat hij op liefst negen treffers en zes assists. Daarmee hoeft hij slechts vijf spelers voor zich te dulden op de topscorerslijst, waaronder Quincy Promes, die eerste staat. Naast Spertsyan zingen ook de namen van onder meer Ola Brynhildsen (Molde FK), Keito Nakamura (LASK Linz) en David Datro Fofana (Chelsea) rond in de wandelgangen. Ook die van Arnaut Danjuma en Viktor Tsygankov passeerden de revue, maar zij kozen (vermoedelijk) voor andere werkgevers.