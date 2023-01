Ibrahimovic dicht bij voetbalpensioen; AC Milan heeft speciale rol in gedachten

Maandag, 23 januari 2023 om 10:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:03

Zlatan Ibrahimovic stopt naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van dit seizoen met voetballen. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. De 41-jarige Zweed kwam dit seizoen vanwege blessures nog niet in actie voor zijn club AC Milan, en de sportkrant denkt dat de kans groot is dat de spits na dit seizoen met voetbalpensioen gaat. Ibrahimovic zou na zijn carrière als speler nog wel aan de club verbonden blijven. Milan heeft een speciale rol voor hem in gedachten.

Ibrahimovic’ laatste wedstrijd voor i Rossoneri was het uitduel tegen Sassuolo (0-3 winst). Dit was op 22 mei 2022 tijdens de 38ste, en tevens laatste speeldag, van de Serie A. Ibrahimovic kwam in de 72ste minuut het veld in en loste Olivier Giroud af in de wedstrijd waarin Milan voor het eerst sinds 2011 de Italiaanse landstitel claimde. Uiteindelijk kwam Ibracadabra in het kampioensjaar tot slechts 27 optredens voor zijn club, mede door blessures aan zijn knie en achillespees. Nu zijn fysieke gesteldheid hem steeds vaker in de steek laat, zou de Zweed na dit seizoen zijn kicksen aan de wilgen willen hangen, zo meldt La Gazzetta dello Sport.

Als het daadwerkelijk zo ver komt, betekent dit niet dat Ibrahimovic uit Milaan vertrekt. De club wil hem namelijk behouden. Een functie als coach van een jeugdteam of assistent van trainer Stefano Pioli in de staf van AC Milan, zou Ibrahimovic niet zien zitten. Zodoende denkt Milan aan een rol als officiële ambassadeur van de club. De eigenaar van Milan, het Amerikaanse pensioenfonds RedBird Capital Partners, is van plan het imago van de club over de hele wereld te ontwikkelen. Zij zien in Ibrahimovic de perfecte ambassadeur.

Op Instagram heeft de spits veel meer volgers dan Milan: 57,8 miljoen tegenover 12,9. Ook op Twitter ligt hij qua volgers voor op zijn werkgever: 8,9 miljoen versus 8,3. Vanwege zijn enorme gevolg ziet RedBird Capital Partners hem als een perfect uithangbord. Ibrahimovic is bovendien zeer geliefd in Milaan en zou in de stad padelbanen willen openen. Dat deed hij in Zweden ook al. In 2018, onder de naam Padel Zenter, liet hij meerdere padelbanen aanleggen. In 2023 zou Ibrahimovic hetzelfde willen doen in Milaan.