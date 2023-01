Arnaut Danjuma heeft droomtransfer naar Engeland definitief te pakken

Woensdag, 25 januari 2023 om 15:35 • Davey de Laat • Laatste update: 16:00

Arnaut Danjuma mag zich definitief speler van Tottenham Hotspur noemen. Dat bevestigen the Spurs via de officiële clubkanalen. Volgens transferexpert Fabrizio Romano gaat het om een huurperiode van zes maanden zonder optie tot koop. De Nederlandse aanvaller heeft de medische keuring zonder problemen doorstaan.

Danjuma leek geruime tijd op weg naar Everton. De transfer was al een tijdje op een haar na rond, maar een handtekening bleef uit en dus konden er nog kapers op de kust komen. Met Tottenham meldde zich dinsdag daadwerkelijk een club die roet in het eten wilde gooien voor Everton. De Engelse topclub pakte vervolgens meteen door, zorgde dat Danjuma op het vliegtuig naar Londen stapte en regelde een medische keuring voor de international van Oranje.

Introducing the latest member of the Spurs family... pic.twitter.com/atiRIBFRWO — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 25, 2023

In het Tottenham Hotspur Stadium komt Danjuma een paar grote namen tegen waar hij de concurrentiestrijd mee aan moet gaan. Harry Kane, Heung-min Son, Dejan Kulusevski en Richarlison spelen allemaal voorin bij de ploeg van Antonio Conte. De zesvoudig Oranje-international maakte tussen 2019 en 2021 al enkele vlieguren in Engeland als speler van Bournemouth. Voor the Cherries was hij goed voor zeventien goals in 52 officiële duels.

Danjuma vertrok in de zomer van 2021 voor 23,5 miljoen euro naar Villarreal en kwam afgelopen jaargang tot zestien treffers en zes assists in 34 duels, verdeeld over alle competities. Dit seizoen ging het Danjuma, mede door een blessure, een stuk lastiger af: in LaLiga-verband wist hij alleen tweemaal tegen Osasuna te scoren. In de Copa del Rey was hij recentelijk nog wel belangrijk voor Villarreal. Tweededivisionist FC Cartagena werd in de derde ronde van het bekertoernooi mede dankzij een goal van Danjuma met 5-1 aan de kant gezet.