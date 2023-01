Maandag, 23 Januari 2023

Van Ewijk levensgroot op voorpagina in Portugal

Harry Kane staat open voor een contractverlenging bij Tottenham Hotspur. De 29-jarige goalgetter wil nog altijd graag prijzen pakken bij zijn jeugdliefde. (The Athletic)

Vitesse gaat vroegtijdig afscheid nemen van centrumverdediger Ferro. De huurling van Benfica is uit beeld geraakt onder Phillip Cocu en gaat samen met zijn eigenlijke broodheer op zoek naar een oplossing. (De Gelderlander)

Ook Sporting Portugal hengelt naar de diensten van Milan van Ewijk. In Lissabon denkt men over een bod op de rechtsback van sc Heerenveen, die ook belangstelling geniet van Fulham. (Record)

De onderhandelingen tussen Tottenham Hotspur en AS Roma inzake Nicolò Zaniolo lopen spaak. The Spurs willen alleen huren met optie tot koop, terwijl men in Rome direct 35 tot 40 miljoen euro overgemaakt willen zien. (Fabrizio Romano)

William Troost-Ekong gaat terugkeren in Italië. De verdediger van Watford, die werd geboren in Haarlem, is al in Napels geland om zijn overstap naar Salernitana af te ronden. (Gianluca Di Marzio)