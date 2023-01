Primeur in Portugal: eerste witte kaart ooit getrokken in profvoetbal

Maandag, 23 januari 2023 om 09:58 • Tom Rofekamp

Een primeur zaterdag in Portugal. In het duel tussen de vrouwen van Benfica en Sporting Lissabon is de eerste witte kaart ooit getrokken in de profvoetbalgeschiedenis. De kaart, die waardering symboliseert voor fair-playvertoningen, werd uitgedeeld na adequaat ingrijpen van de medische teams van de ploegen.

Bij een 3-0 voorsprong voor Benfica werd er een speelster onwel, die vooraf al aangegeven had zich ziek te voelen. Het medische kamp van zowel o Glorioso als de bezoekers kwam aangesneld, wat op een beloning van de arbiter kon rekenen. Na het tonen van de witte kaart barstte er een luid applaus los in het stadion.

CARTÃO BRANCO NO DÉRBI! ???



As equipas médicas do Benfica e do Sporting receberam cartão branco por assistirem um adepto que se sentiu mal na bancada.#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/zTfvwiZFO0 — Canal 11 (@Canal_11Oficial) January 21, 2023

Engelse media beweren dat de witte kaarten deel uitmaken van een bewust FIFA-initiatief om ethisch vertoon te erkennen en stimuleren. Ook de al in de Premier League geïntroduceerde concussion substitutes – een extra wissel in het geval van hersenschuddingen – en langere blessuretijden behoren daartoe. Benfica won het duel overigens met 5-0.