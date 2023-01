V/d Vaart: ‘Wat was Ajax slecht! En hij mag 90 minuten blijven staan, hoe dan?’

Maandag, 23 januari 2023 om 00:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:42

Rafael van der Vaart begrijpt niets van de schijnbaar onaantastbare positie van Dusan Tadic bij Ajax. De oud-middenvelder zag de aanvoerder van de Amsterdammers dramatisch spelen tegen Feyenoord (1-1) en vindt het verbazingwekkend dat Alfred Schreuder niet ingreep. "Hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk dat Tadic steeds negentig minuten mag blijven staan? Die heeft ballen gegeven...", aldus Van der Vaart bij Studio Voetbal.

Van der Vaart stoorde zich zondag mateloos. "Ik zal je eerlijk zeggen: ik heb een geïrriteerde dag, laat ik het daar op houden. Dat begon met die netten in De Kuip, maar dan zie je Ajax spelen... Het was echt... Jeetje, wat is dat slecht! Dit had ik echt niet verwacht." Met name de omgang van Ajax met de pressing van Feyenoord stelde de analist hevig teleur.

"Je weet dat Feyenoord komt en druk gaat zetten, maar als je daar twee of drie keer onderuit voetbalt, komen ze niet meer. Ajax bracht zichzelf zo in de problemen. Dit is gewoon een kwestie van kwaliteitstekort. Niemand heeft de vorm om de bal bij zich te houden en de juiste keuzes te maken. Natuurlijk heeft Feyenoord het goed gedaan, met veel energie, maar Ajax..."

Er waren meer dissonanten aan Amsterdamse zijde. "Steven Berghuis was ook dramatisch", zegt Van der Vaart. "Die heeft natuurlijk een zware tijd, maar echt alles ging fout. Dan kun je een wedstrijd niet winnen. Davy Klaassen, die krijgt ook nog die treffer op zijn naam, wat gewoon een eigen doelpunt is (van Mats Wieffer, red.), maar die raakt ook geen knikker. Dan ga je kijken naar Schreuder: is het zijn schuld? Hij is eindverantwoordelijk, maar dat geeft je als speler toch niet het recht om elke bal aan Feyenoord te geven?" Pierre van Hooijdonk vond slechts één Ajacied goed spelen: Edson Álvarez. "En Steven Bergwijn viel aardig in", vult Van der Vaart aan. "Daardoor gebeurde er in ieder geval wat."