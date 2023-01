V/d Vaart looft ‘moordenaar’ in Klassieker: ‘Ik ga hier niks negatiefs zeggen'

Zondag, 22 januari 2023 om 23:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:19

Quilindschy Hartman heeft een uitstekende indruk achtergelaten in de Klassieker. Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay bewieroken de vechtlust van de linksachter van Feyenoord, die een belangrijke rol speelde voorafgaand aan het doelpunt van Igor Paixão. “Het is gewoon echt een moordenaar. Ik ga hier niks negatiefs over hem zeggen”, lacht Van der Vaart tijdens Studio Voetbal bij de NOS.

“Schitterend wat je ziet met Hartman. Hij heeft goede agressie”, opent Afellay. “Slot heeft een aantal linksbacks geprobeerd op die positie, maar als je zit hoe hij zich op dit moment ontwikkelt... Echt indrukwekkend.” Van der Vaart sluit zich volledig aan bij zijn collega. “Het is gewoon echt een moordenaar. Ik zal nooit iets negatiefs over hem zeggen hier, want... Hij ziet eruit als een echte vent al en hij zit er iedere keer agressief en kort op. Hij houdt niet in.”

“Hij zat er elke keer goed bij”, zag ook Van Hooijdonk, die onder meer refereert aan de treffer van Feyenoord. Hartman onderschepte aan de linkerkant van het veld een zwakke pass van Steven Berghuis, waardoor hij vervolgens doelpuntenmaker Paixão kon bedienen. “Dit is een jongen die je vanuit de eigen jeugd het eerste elftal in hebt zien komen. Daar hoef je toch geen jongens voor uit het buitenland te halen? Hij heeft ook echt een turbo erop: hij twijfelt niet”, besluit Van Hooijdonk.

Hartman maakte afgelopen zomer de overstap vanuit de jeugd naar het eerste elftal en kwam in het huidige seizoen tot acht optredens in de Eredivisie. Waar Slot in de beginfase van het seizoen regelmatig wijzigingen doorvoerde op de linksbackpositie, kan Hartman sinds begin november, met uitzondering van het uitduel met FC Utrecht (1-1), steevast rekenen op een basisplek. Tot dusver verzorgde de linksachter twee assists in de competitie en scoorde hij zelf eenmaal.