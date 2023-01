Rafael van der Vaart stopt als trainer: ‘Ik ga verhuizen naar Boekarest’

Zondag, 22 januari 2023 om 23:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:44

Rafael van der Vaart ziet geen toekomst voor zichzelf als trainer. De oud-Oranje-international stopt aan het eind van het seizoen als assistent-coach van het Deense Esbjerg fB en gaat zich vervolgens richten op zijn televisiewerk als analist. "Ik stop als trainer, ja", zegt Van der Vaart zondagavond bij Studio Voetbal.

"Ik ga me volledig richten op jullie", vertelt de oud-middenvelder aan zijn tafelgenoten. Van der Vaart maakt sinds 10 augustus 2021 onderdeel uit van de technische staf van Esbjerg. "Ik vond het trainen leuk in Denemarken, maar het is wel heel veel werk. Ik denk dat trainers het laten lijken alsof het heel veel werk is. Ik denk dat ze een beetje overdrijven." Van der Vaart legt zijn enigszins paradoxaal klinkende verhaal niet verder uit.

"Ik ben eigenlijk begonnen om Peter Hyballa te helpen", memoreert Van der Vaart. De Duitse coach nam één dag na de aanstelling van Van der Vaart ontslag bij Esbjerg vanwege grote enigheid met de spelersgroep. Zijn vervanger was de Duitser Roland Vrabec, die in maart 2022 werd ontslagen. Van der Vaart werd toen kortstondig interim-hoofdtrainer bij Esbjerg. Dit seizoen werkt de oud-Ajacied als assistent van hoofdcoach Lars Vind. De club staat tweede in de razend spannende Deense competitie, waar Aarhus Fremad met evenveel punten aan kop gaat.

Dat Van der Vaart in Denemarken werkt heeft te maken met zijn vriendin Estavana Polman, die tot voor kort handbalde bij Nyrkøbing Falster. Polman maakte onlangs de overstap naar Rapid Bucuresti, een handbalvereniging in Roemenië. "Ze is dus verhuisd met de kleine en ik kom in juni, juli, dat moet ik nog even bekijken", aldus Van der Vaart, die Boekarest wel ziet zitten. "Er is in ieder geval meer te doen dan in Denemarken. Daar doe ik het wel goed op, als er meer te doen is. Een leuke stad, ik ben er al tien dagen geweest. En nog veel belangrijker: Es heeft het naar haar zin daar. Er is daar een goede sfeer bij het handbal, een beetje voetbalsfeer. Ik houd daar wel van."