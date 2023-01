Van Hanegem bekritiseert Berghuis en is niet onder de indruk van interview

Zondag, 22 januari 2023 om 23:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:41

Willem van Hanegem is niet onder de indruk van het interview van Steven Berghuis. De middenvelder annex aanvaller van Ajax kreeg zondag na de Klassieker veel positieve feedback op het gesprek dat hij voor de camera voerde met Hans Kraay junior en waarin hij kritiek uitte op ‘de media’. De Kromme lijkt zich niet helemaal te kunnen vinden in de woorden van de Ajacied, die in de ogen van de columnist moet accepteren dat de media over hem schrijven.

"Berghuis werd na afloop geroemd omdat hij een interview had gegeven waarin hij vertelde wat hem dwarszat”, vertelt Van Hanegem in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. “Vorige week schreef ik in deze column dat mensen niet met hem bezig moesten zijn, dat Feyenoord zonder hem inmiddels koploper was. Dat meende ik ook.” De oud-middenvelder is van mening dat Berghuis zich te druk heeft gemaakt om wat er geschreven is in de media.

“Een speler die van Feyenoord naar Ajax gaat, terwijl hij in Rotterdam de aanvoerdersband droeg, moet er wel rekening mee houden dat het heel veel over hem gaat in de aanloop en op de wedstrijddag. Het zou gek zijn als er op radio, televisie en in de kranten werd gezwegen over hem. Ik zou mij daar niet zo druk om maken." Ook op het veld vond Van Hanegem Berghuis tegenvallen. "Je zag wel dat het iets met hem deed, want voor een international kwam hij wel erg weinig in het stuk voor. Al snap ik ook wel dat het geen makkelijke wedstrijd voor hem was”, aldus Van Hanegem.

Berghuis werd ernstig bedreigd voorafgaand aan de uitwedstrijd bij Feyenoord. Na afloop van het duel (1-1) uitte de Ajacied forse kritiek op de werkwijze van diverse media en woorden van onder meer René van der Gijp voorafgaand aan de Klassieker. "De media hebben het lekker aangewakkerd. Ik heb hele verstandige mensen aan het woord gehoord: onze trainer en de trainer van Feyenoord. Maar ik heb ook hele domme mensen aan het woord gehoord. Dan bedoel ik bijvoorbeeld René van der Gijp, dat is de domste eigenlijk met de dingen die hij zegt”, aldus Berghuis voor de camera van ESPN.