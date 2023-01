Karim Benzema evenaart cijfers oud-spits Raúl met heerlijke goal uit de draai

Real Madrid heeft zondagavond een zakelijke overwinning geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Athletic Club genoot de Koninklijke halverwege een 0-1 voorsprong, die in de blessuretijd van de tweede helft nog werd verdubbeld: 0-2. Karim Benzema verzorgde de openingstreffer en evenaarde Raúl door zijn 228ste competitiedoelpunt te maken. Uiteindelijk zorgde invaller Toni Kroos op typerende wijze voor de verlossing. Na afloop van de zeventiende speelronde blijft het verschil tussen koploper Barcelona en nummer twee Real Madrid drie punten.

Trainer Carlo Ancelotti voerde twee wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen Copa del Rey-duel met Villarreal (2-3). Kroos werd links op het middenveld vervangen door Dani Ceballos, terwijl Rodrygo rechtsvoorin plaats moest maken voor Marco Asensio. Luka Modric begon op de bank, maar hij kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Asensio. Athletic Club begon dreigend aan de wedstrijd en kreeg in de openingsfase al twee grote kansen.

In de elfde minuut moest Aitor Paredes zien hoe doelman Thibaut Courtois een kopbal uit de hoek dook, terwijl Nico Williams er enkele minuten later nét niet in slaagde voor de 1-0 te zorgen. De aanvaller dribbelde vanaf rechts naar binnen en poortte Eduardo Camavinga, maar het schot dat volgde ging rakelings naast. Real Madrid sloeg halverwege de eerste helft toe. Een voorzet vanaf rechts werd door Asensio met het hoofd teruggelegd op Benzema, die bal enigszins achter zich kreeg maar uit de draai op fraai wijze doeltreffend uithaalde: 0-1.

Na ruim een uur spelen kwam Nacho Fernández in de gelegenheid om de 0-2 aan te tekenen; zijn poging van binnen de zestien werd in het midden van het doel gepareerd door Unai Simón. Enkele minuten daarna verzuimde Asensio op aangeven van Benzema om de voorsprong te verdubbelen. Vervolgens brak er een benauwde slotfase aan voor Real Madrid. Ruim een kwartier voor tijd dacht Athletic Bilbao op gelijke hoogte te komen. Courtois kon een harde volley Yuri Berchiche maar half verwerken, waardoor Williams van dichtbij kon afronden. De treffer werd echter afgekeurd, want Gorka Guruzeta, die buitenspel stond, raakte de bal onderweg nog aan.

In het restant van de wedstrijd kwamen de Madrilenen nog enkele keren goed weg, maar de voorsprong werd vastgehouden. Waar Benzema in de 89ste minuut nog naast kopte uit een voorzet vanaf links, wist invaller Kroos wel te scoren. De middenvelder ontving de bal op de rand van de zestien van de eveneens ingevallen Rodrygo en plaatste zijn bekeken schot in de rechterbenedenhoek: 0-2.

