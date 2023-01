Juventus besluit afgrijselijke week met spectaculaire topper van zes goals

Zondag, 22 januari 2023 om 22:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:48

Juventus heeft zondagavond niet meer dan een punt kunnen behalen tegen Atalanta. De ploeg van Massimiliano Allegri, die liefst vijftien punten aftrek kreeg in de Serie A, zette via Ángel Di María (penalty), Arkadiusz Milik en Danilo drie doelpunten op het scorebord, maar dat was dus niet voldoende. Uitblinker Ademola Lookman maakte er twee namens Atalanta en bereidde die van Joakim Maehle voor: 3-3. Juventus staat, mede door de straf, nu negende. Atalanta doet op plek vijf nog volop mee om de Champions League-tickets.

De aanloop naar de wedstrijd tegen Atalanta was voor Juventus uiterst hectisch. La Vecchia Signora raakte door een boekhoudschandaal vijftien punten kwijt op de ranglijst en lijkt in één klap kansloos voor het behalen van Europees voetbal. Juventus was eigenlijk bezig aan een gigantische opmars in de Serie A en won acht keer op rij, voordat anderhalve week geleden een ontluisterende nederlaag bij Napoli (5-1) volgde. Atalanta draait een seizoen met ups en downs en kwam in Turijn aan de aftrap met Hans Hateboer en Marten de Roon. Teun Koopmeiners was geschorst.

?????????????????????? ?? Het hakje van Di María is al fraai, de voorzet van Fagioli is dat ook en de afronding van Arek Milik verdient ook de schoonheidsprijs: 2-1 ??#ZiggoSport #SerieA #JuventusAtalanta pic.twitter.com/Q0Afr1uclr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 22, 2023

Juventus keek al na vier minuten tegen een achterstand aan door een fout van Wojciech Szczesny. De doelman schatte een diagonaal schot van Lookman totaal verkeerd in: 0-1. Juventus keerde het nog in de eerste helft helemaal om. In de 24ste minuut dreigde Nicolò Fagioli door te breken in het strafschopgebied, totdat de middenvelder van Juventus een bodycheck kreeg van Ederson: een penalty voor de thuisploeg. Ángel Di María schoot die feilloos in de andere hoek dan doelman Juan Musso koos: 1-1.

Een fantastische aanval leidde korte tijd later tot een voorsprong voor Juventus. Di María zette die op met een artistieke hakbal. Fagioli bracht de bal vanaf rechts laag voor en Arkadiusz Milik schoot feilloos binnen: 2-1. Na rust kreeg de wedstrijd opnieuw een spectaculaire ommekeer, ditmaal door een ijzersterke fase van Atalanta. In de eerste minuut van de tweede helft werd Joakim Maehle volledig over het hoofd gezien door de defensie van Juventus. De back van Atalanta werd aangespeeld door Lookman en rondde van dichtbij af: 2-2.

?????????????????????????? ?? Wat een pot! Via een ingestudeerde vrije trap van de Braziliaanse verdediger komt Juventus op 3-3 ??#ZiggoSport #SerieA #JuventusAtalanta pic.twitter.com/pVFQ80D3VW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 22, 2023

Lookman produceerde zeven minuten later zelf de derde treffer van Atalanta. De spits reageerde alert op een voorzet van Jérémie Boga en mikte de bal met het hoofd in de kruising: 2-3. Een slim genomen vrije trap leverde Juventus na ruim een uur spelen een nieuwe gelijkmaker op. Di María nam een vrije trap op zeventien meter met een verrassend hakje en legde de bal panklaar voor Danilo, die hard en laag binnen vuurde: 3-3.