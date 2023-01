VZ Team van de Week: Klassieker levert uitblinkers van Feyenoord én Ajax op

Maandag, 23 januari 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:05

De zeventiende speelronde van de Eredivisie werd bijna volledig afgewerkt. Het was het weekend van De Klassieker, die in een gelijkspel eindigde, en een nerveuze overwinning van PSV op Vitesse. Ook nestelden AZ en FC Twente zich definitief in de top vijf en maakten Sparta en NEC indruk. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

De veelbesproken rivalenstrijd tussen Feyenoord en Ajax liet een opvallende tegenstelling zien. Waar Calvin Bassey er op linksback een potje van maakte bij Ajax, maakte Quilindschy Hartman op dezelfde positie bij de Stadionclub echter een uitstekende indruk. Francisco Conceiçao werd in de eerste helft uit de wedstrijd gespeeld door het jeugdproduct van Feyenoord, waarna de Portugees gewisseld werd, en na rust zat Dusan Tadic in de broekzak bij Hartman. De jongeling krijgt de kans en betaalt dat uit, een denkwijze waar juist Ajax zo lang op teerde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

Lang ging het in Nijmegen en omstreken over het spitsenprobleem van NEC. Pedro Marques voldeed niet en ook Nany Landry Dimata kon de harten van de fans maar niet veroveren. Hoe anders is dat nu. Dimata scoorde twee keer in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen, speelde vorige week al een puike pot in de Gelderse derby tegen Vitesse en zorgde eerder in januari al voor een punt tegen Ajax door de gelijkmaker aan te tekenen. In de laatste vijf Eredivisie-wedstrijden scoorde Dimata vier keer en er is geen speler in de Eredivisie die dat vaker deed in die periode.

Amin Sarr van sc Heerenveen kwam deze speelronde ook twee keer tot scoren en verdiende daarmee een plekje in het Team van de Week. Een van de twee goals werd zelfs voorbereid door Andries Noppert, de keeper van de Friezen. Het was pas de tweede keer dit seizoen dat een doelman voor een assist zorgde. Elayis Tavsan van NEC en Sven Mijnans van Sparta leverden zelfs twee assists af. Laatstgenoemde vijzelde zijn seizoenstotaal daarmee op naar drie, terwijl hij in de eerste zeventien speelronden van dit seizoen ook al drie keer scoorde.

Het VZ Team van de Week: Andries Noppert (sc Heerenveen); Bart van Rooij (NEC), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Robin Pröpper (FC Twente), Quilindschy Hartman (Feyenoord); Sven Mijnans (Sparta Rotterdam), Elayis Tavsan (NEC), Xavi Simons (PSV); Steven Bergwijn (Ajax), Landry Dimata (NEC), Amin Sarr (sc Heerenveen)