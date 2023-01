Noa Lang toont twee gezichten: scoren vóór rust; misser diep in blessuretijd

Zondag, 22 januari 2023 om 20:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:47

Club Brugge heeft zondagavond de punten gedeeld met Charleroi. De ploeg van trainer Scott Parker keek na een kwartier spelen al aan tegen een 0-2 achterstand, die uiteindelijk werd weggepoetst door Noa Lang en Andreas Skov Olsen. In de slotminuut verzuimde Lang nog de 3-2 op het scorebord te zetten. Het was voor de zevende keer op rij dat Club Brugge er niet in slaagde te winnen in de Jupiler Pro League, waarin men de vierde positie bezet; Charleroi staat na de 21ste speelronde twaalfde.

Bij Brugge verschenen zowel Lang als Bjorn Meijer aan de aftrap. Blauw-Zwart beleeft niet zijn beste fase en wist geen van de laatste zes officiële wedstrijden te winnen. Van de laatste vijf competitiewedstrijden eindigden er vier in een gelijkspel. Ook tegen Charleroi ging het al snel mis. Binnen het kwartier kwamen de bezoekers op voorsprong via Youssouph Badji, die aan het einde stond van een knappe aanval. Amper vijf minuten later was het opnieuw raak. Ditmaal stonden Adem Zorgane en Joris Kayembe aan de basis en werkte Brandon Mechele de bal ongelukkig in eigen doel.

Op slag van rust deed Brugge iets terug. Lang werd de diepte ingestuurd en haalde de achterlijn, waarna hij tegen de grond werd gewerkt door Damien Marcq. De buitenspeler ging zelf achter de bal staan en liet doelman Hervé Koffi kansloos. Na rust besloot de ploeg van trainer Parker de duimschroeven iets strakker aan te draaien, wat na vijf minuten al resulteerde in de gelijkmaker. De net ingevallen Skov Olsen schoot knap raak onder Koffi na een geweldige loopactie en dito pass van Hans Vanaken.

In het restant van de wedstrijd ging de thuisploeg nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer. De kans op een zege werd een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd groter, toen Mehdi Boukamir met een directe rode kaart van het veld gestuurd werd. De verdediger haalde de doorgebroken Skov Olsen neer. Uiteindelijk slaagde Club er niet meer in het numerieke overwicht uit te buiten. In de slotminuut van de wedstrijd kon Lang de 3-2 aantekenen na een perfecte voorzet van Skov Olsen, maar doelman Koffi bracht redding.