Cristiano Ronaldo komt bij debuut centimeters tekort voor eerste assist

Zondag, 22 januari 2023 om 20:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:31

Cristiano Ronaldo heeft zijn officiële debuut voor Al-Nassr achter de rug. De Portugees won met zijn nieuwe werkgever Al-Ettifaq met 1-0 dankzij een treffer van Anderson Talisca. Bij dat doelpunt kwam Ronaldo centimeters tekort om de assist bij de goal op zijn naam te krijgen. De Portugees speelde energiek en liet zich met onder meer een fraaie dribbel zien. Een doelpunt bij zijn debuut zat er echter niet in. Door de overwinning neemt Al-Nassr de leiding in de Saudische competitie over van Al-Hilal, terwijl Al-Ettifaq terug te vinden is op plek tien.

In de openingsfase was het Al-Ettifaq dat het beste van het spel had, zonder dat dat direct tot grote kansen leidde. Na een kleine tien minuten liet Ronaldo zich voor het eerst gelden. De superster probeerde het met een schot van afstand, dat via een verdediger naast ging. Al-Ettifaq stond verdedigend goed, waardoor Ronaldo en nummer 10 Talisca geïsoleerd stonden. Ronaldo probeerde daarom zelf langs de verdediging te dribbelen, maar kreeg te maken met te veel defensieve weerstand. Al-Ettifaq leek niet onder de indruk van Ronaldo en dat leidde tot felle tackles over en weer.

? L'ouverture du score d'Al-Nassr grâce à Anderson Talisca ! Le meilleur buteur du championnat saoudien est à la réception d'un excellent centre et conclut de la tête, CR7 était tout proche de reprendre le ballon ! ? Le direct sur le Twitch RMC Sport : https://t.co/oQSAtsiwao pic.twitter.com/R14uxInDFC — RMC Sport (@RMCsport) January 22, 2023

Toch lukte het Al-Nassr om na een ruim half uur spelen op voorsprong te komen. Een voorzet van Abdulmajeed Al Sulaiheem vloog centimeters over het hoofd van Ronaldo, maar Talisca wist wel raak te koppen: 1-0. Ronaldo probeerde het even later met een vrije trap, dat over ging. Aan de kant van Al-Ettifaq was Youssoufou Niakaté de gevaarlijkste man. De Franse spits was met grote regelmaat dreigend, maar het ontbrak hem aan het nodige fortuin in de eindfase.

? Oh le crochet dévastateur de CR7 ! Excentré côté gauche, Cristiano Ronaldo fait danser son défenseur qui se retrouve sur les fesses. Le direct gratuitement sur le Twitch RMC Sport ? https://t.co/oQSAtsiwao pic.twitter.com/XiE7Q8u8Jw — RMC Sport (@RMCsport) January 22, 2023

Ook na rust werd Ronaldo veelvuldig gezocht. De voorzetten die voor hem bedoeld waren bleken echter te hoog. Daarop probeerde hij het zelf met een afstandsschot, dat naast ging. Vitinho was aan de andere kant dicht bij een treffer voor Al-Ettifaq. De middenvelder probeerde het via een vrije trap, dat over ging. Na ruim een uur werd Gonzalo Martínez naar de kant gehaald en dat leek Al-Nassr geen goed te doen. Zonder de spelmaker had de thuisploeg minder aanvallende ideeën te. Ronaldo had in de slotfase een fraaie dribbel in huis en probeerde het even later uit een voorzet via een omhaal, maar de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar miste de bal. In de slotfase speelde het duel zich vooral op het middenveld af, waardoor kansen er niet meer kwamen en de 1-0 op het scorebord bleef staan.