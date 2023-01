Zuinig Barcelona heeft Frenkie de Jong niet nodig voor zwaarbevochten zege

Zondag, 22 januari 2023 om 20:27 • Mart Oude Nijeweeme

Barcelona heeft zondagavond gedaan wat het moest doen in de jacht op de titel. De ploeg van Xavi was in eigen huis te sterk voor Getafe, dat lang weerstand bood: 1-0. Na ruim een half uur spelen brak Pedri de ban op aangeven van Raphinha na een snelle omschakeling. Door de overwinning komt Barcelona, dat nu tien wedstrijden op rij ongeslagen is in alle competities, op 44 punten uit zeventien wedstrijden, zes punten meer dan Real Madrid. De Koninklijke neemt het later op de avond op tegen Athletic Club.

Xavi verraste enigszins met zijn opstelling door Frenkie de Jong op de bank te posteren. De middenvelder verscheen dit seizoen in elf van zijn vijftien LaLiga-wedstrijden aan de aftrap, maar zag het middenveld nu gevormd worden door Gavi, Pedri en Sergio Busquets. Anderhalve week geleden liep De Jong een lichte blessure op. Robert Lewandowski zat nog altijd een schorsing uit, waardoor Ansu Fati in de punt van de aanval stond. Al vroeg in de wedstrijd leek Barcelona op achterstand te komen. Borja Mayoral rondde na drie minuten af, maar deed dat in buitenspelpositie.

De thuisploeg rechtte vervolgens al snel de rug en kreeg via Dembélé een goede mogelijkheid om de score te openen. De buitenspeler schoot de bal richting de linkerbovenhoek, maar zag hoe David Soria een voortreffelijke redding in huis had. Barça bleef in het eerste bedrijf het betere van het spel houden, maar wist niet tot hele grote kansen te komen. Ook op een schot van Gavi van de rand van de zestien had Soria een prima redding in huis. Tien minuten voor rust was de Spaanse goalie wel geklopt. Na slordig balverlies van Getafe schakelde Barcelona razendsnel om, waarna Pedri kon afronden op aangeven van Raphinha.

???????????????? ????

Barcelona profiteert optimaal van geklungel achterin bij Getafe en via Raphinha werkt Pedri af: 1-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaGetafe pic.twitter.com/Kp36cINGyO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 22, 2023

Aan de andere kant dacht Mayoral de stand nog voor rust gelijk te trekken, maar zijn inzet werd gekeerd door Marc-André ter Stegen. Xavi bracht halverwege Jordi Alba en Eric García binnen de lijnen voor Alejandro Baldé en Andreas Christensen. Barcelona bleef in de tweede helft de bovenliggende partij. Het leidde na een klein uur spelen tot een schot van Dembélé dat rakelings naast ging. Diezelfde Dembélé kwam niet veel later goed weg na een stevige overtreding op Omar Alderete. De buitenspeler was te laat en raakte de verdediger met een gestrekte poot op het scheenbeen, maar kwam goed weg met een gele kaart.

De beste man aan de zijde van Getafe, Mayoral, kreeg een kwartier voor tijd de beste kans van de tweede helft. Na een voorzet vanaf de rechterkant verzuimde hij zijn hoofd tegen de bal te zetten, waarna deze voorlangs ging. Ansu Fati kreeg in het restant van het duel nog een goede mogelijkheid om de score verder uit te bouwen, maar stuitte in buitenspelpositie op Soria. Ook Franck Kessié vond de uitstekend spelende doelman op zijn weg. Aanstaande woensdag staat voor Barcelona de volgende wedstrijd op het programma. Dan is in de strijd om de Copa del Rey Real Sociedad de tegenstander.