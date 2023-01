Perez ziet een uitblinker bij Feyenoord - Ajax: ‘Die vonden wij goed, hè Mario'

Zondag, 22 januari 2023 om 20:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:27

Kenneth Perez en Mario Been zijn zeer lovend over het spel dat Lutsharel Geertruida zondag op de mat heeft gelegd. Het duo noemt de centrumverdediger tijdens het programma Dit was het weekend van ESPN ‘de beste speler aan de kant van Feyenoord’ in De Klassieker. Zeker in vergelijking met ‘Bambi on ice’ Jacob Rasmussen, die eerder dit seizoen meermaals als centrumverdediger stond opgesteld, vindt Been Geertruida een verademing.

“Geertruida! Die vonden wij goed, hè Mario? Ik vond hem extreem goed vandaag”, opent Perez, die bevestiging krijgt van Been. “Slot had eerst een tijdje gekozen voor Rasmussen aan die kant en hij was ‘Bambi on ice’. Nu heeft hij Geertruida daar weer teruggezet. Dat is in alle opzichten veel beter. Geertruida kan doordekken, hij is snel, hij is sterk, hij heeft duelkracht, hij staat goed én hij heeft ook nog eens de blik naar voren”, somt Been op. "Nou kan Rasmussen er niets aan doen dat hij aan die kant met zijn verkeerde been stond, maar toch.”

“Ik vond hem echt enorm sterk spelen. Hij wist ook precies welke duels hij moest aangaan en welke duels hij uit de weg moest gaan. In mijn optiek was hij vandaag de beste Feyenoorder”, besluit Been, die aangevuld wordt door Perez. “Geertruida had ook veel vier of vijf overtredingen kunnen maken, maar dat zou bloedirritant geweest zijn”, doelt de analist op Wieffer, die in de ogen van Been en Perez te veel overtredingen maakte.

Presentator Jan Joost van Gangelen weet dat Wieffer de meeste overtredingen (acht) van het veld maakte. “Ik denk dat het ook een stukje ervaring is”, zegt Been. “Het is zijn derde basisplaats en dit gaat allemaal net iets sneller dan in de Keuken Kampioen Divisie bij Excelsior. Met meer ervaring wordt hij slimmer in de duels en zal hij minder overtredingen maken. Acht overtredingen maken in een wedstrijd is wel echt te veel.” Perez: “Ik ben het wel met Mario eens dat die overtredingen minder worden wanneer Wieffer straks meer ervaring en meer handelingssnelheid krijgt. Agressief spelen is iets anders dan wat Geertruida deed. Hij speelde ook agressief, maar wel met zijn hoofd”, aldus Perez.