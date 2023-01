Mitchell Bakker viert zijn derde Bundesliga-treffer uitbundig en dankt Frimpong

Zondag, 22 januari 2023 om 19:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:45

Bayer Leverkusen heeft zondagavond een benauwde overwinning geboekt in de Bundesliga. Lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor het team van trainer Xabi Alonso, maar in de slotfase bracht Borussia Mönchengladbach de spanning nog terug in de wedstrijd dankzij twee late goals van Lars Stindl: 2-3. Mitchell Bakker verzorgde namens die Werkself de openingstreffer na goed voorbereidend werk van Jeremie Frimpong. Het was de tweede treffer van het seizoen voor Bakker. Gladbach en Leverkusen bezetten na de zestiende speelronde respectievelijk de achtste en negende positie op de ranglijst.

Waar Alonso een basisplek had ingeruimd voor Bakker en Frimpong, moest Daley Sinkgraven genoegen nemen met een reserverol. Laatstgenoemde kwam in blessuretijd overigens nog wel binnen de lijnen voor Frimpong. Timothy Fosu-Mensah is sinds begin november geblesseerd en kon niet in actie komen. De eerste grote kans van de wedstrijd leverde onmiddellijk een doelpunt op. In de 21ste speelminuut had Frimpong een fraaie dribbel in huis over de rechterflank en zag vervolgens hoe doelman Jonas Omlin het schot pareerde. Adam Hlozek schoot nadien uit de rebound op de paal, maar Bakker reageerde alert en zette van dichtbij toch nog de 0-1 voorsprong op het scorebord.

Enkele minuten na de openingstreffer had Frimpong de score moeten verdubbelen. Hoewel de rechtervleugelverdediger oog in oog met Omlin de hoek voor het uitkiezen had, slaagde hij er niet de 0-2 te maken. De tweede treffer van Bayer Leverkusen viel wél op slag van het rustsignaal. Hlozek verlengde richting Amine Adli, die een sprintduel vanaf de middellijn won van Nico Elvedi en in de een-op-eensituatie met Omlin deed wat Frimpong niet lukte: de 0-2 maken.

Na rust nam Leverkusen de voet van het gaspedaal en werd de wedstrijd gecontroleerd uitgespeeld. Halverwege de tweede helft dacht Nadiem Amiri de genadeklap uit te delen. Bakker behield na een snelle counter het overzicht en bereikte Adli, die na een vlotte combinatie ervoor zorgde dat Amiri kon binnenschieten: 0-3. Acht minuten voor het einde van de reguliere speeltijd tekende Lars Stindl met links en op aangeven van Hannes Wolf de eretreffer van Gladbach aan: 1-3. Ook vond de ploeg van trainer Daniel Farke nog de 2-3 dankzij een nieuwe voltreffer van Stindl, maar de zege gaf Leverkusen niet meer uit handen.