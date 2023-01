AZ hijgt Feyenoord in de nek na overtuigende zestig minuten tegen Fortuna

Zondag, 22 januari 2023 om 18:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:46

AZ heeft zondag een comfortabele zege in de Eredivisie geboekt. De ploeg van trainer Pascal Jansen was in eigen huis te sterk voor Fortuna Sittard: 3-1. Dani de Wit, Ximo Navarro (eigen goal) en Vangelis Pavlidis waren verantwoordelijk voor de Alkmaarse treffers. Door de zege wipt AZ weer over PSV en FC Twente heen. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt nu nog slechts twee punten.

Het duel met Fortuna stond in het teken van het debuut van Mathew Ryan. De Australische doelman kwam eerder deze maand over van FC Kopenhagen. Hij moest de wedstrijden tegen Excelsior Rotterdam (1-4) en sc Heerenveen (0-2) nog laten schieten vanwege het op orde brengen van zijn werkvergunning, maar was tegen Fortuna speelgerechtigd. Hij kreeg direct de voorkeur onder de lat boven Hobie Verhulst. Bij de bezoekers keerde Arianit Ferati terug in de basis.

AZ wist de ban in eigen huis al vroeg te breken. De Wit opende de score met het hoofd na een voorzet op maat van Jens Odgaard: 1-0. De Alkmaarders wisten de marge vervolgens bijna te verdubbelen via Pavlidis. De bezoekers kwamen na een opmerkelijk moment toch weer langszij. De vierde official constateerde dat Rémy Vita in het strafschopgebied aan zijn shirt werd getrokken door Zinho Vanheusden, waarna scheidsrechter Dennis Higler de bal op de penaltystip legde. Vanaf elf meter stuurde Burak Yilmaz Ryan de verkeerde hoek in: 1-1.

Dankzij een knullige eigen goal van Navarro werd AZ halverwege de eerste helft toch weer in het zadel geholpen. Odgaard gaf hard voor, waarna de bal via de Spaanse verdediger achter doelman Ivor Pandur belandde: 2-1. Fortuna slaagde er ook na rust niet in om in aanvallend opzicht een vuist te maken, waardoor de 3-1 van Pavlidis in de 55ste minuut de definitieve nekslag betekende voor de Limburgse formatie. De Griekse spits kon simpel binnenwerken na een afgemeten voorzet van Yukinari Suguwara.