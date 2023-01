Kwakman: ‘Iemand die zo aansluit bij een topclub in de Klassieker: heel knap!’

Zondag, 22 januari 2023 om 18:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:58

Mats Wieffer kijkt terug op een 'prima' eerste optreden in de Klassieker. De middenvelder van Feyenoord hield zich tegen Ajax (1-1) staande in zijn allereerste grote wedstrijd in Nederland, maar maakte wel een zeer ongelukkig eigen doelpunt, dat overigens officieel op naam komt van Davy Klaassen. "Heel ongelukkig, ik denk eigenlijk niet dat ik er heel veel aan kon doen. Maar ik ben er doodziek van", zegt Wieffer na afloop bij ESPN.

Klaassen bracht de bal met het hoofd vanaf de tweede paal terug in de doelmond. Wieffer stond op de achterlijn en kreeg de bal ongelukkig op zich. "Hij kopte de bal hard", zegt de controlerende middenvelder, afgelopen zomer overgekomen van Excelsior. "Ik wilde hem eigenlijk laten gaan en dan hoopte ik dat Justin (Bijlow, red.) achter me zou zijn. Maar de bal kwam daar te hard voor en viel via 'de onderkant' van mijn knie binnen. Daar baal ik heel erg van."

In het algemeen is Wieffer redelijk tevreden over zijn prestatie. "Ik vind dat ik op zich prima heb gespeeld. Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik vind niet dat ik slecht was, maar ook niet echt geweldig. De tweede helft was wel iets minder. Het was echt een vechtwedstrijd, vooral na rust." Zijn trainer Arne Slot is na afloop zelfs nog iets positiever. "Hij heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld", zegt Slot. "Het is ook pas zijn derde wedstrijd in het shirt van Feyenoord." Wieffer kampte dit seizoen met langdurig blessureleed en is pas sinds begin januari volledig fit.

Het oordeel van Kees Kwakman

Kees Kwakman komt tot een vergelijkbare conclusie als Slot. "Een dikke voldoende voor Wieffer", zegt de analist van ESPN. "Die eigen goal, daar kon hij echt helemaal niets aan doen. Hij had één slecht breedteballetje, maar die veroverde hij gelijk weer terug. Die echte rushes van hem heb ik een beetje gemist. Hij was er wel naar op zoek, maar het lukte hem niet altijd. Maar ik vind dat hij het uitstekend heeft gedaan, in zijn eerste Klassieker, zijn eerste grote wedstrijd. Mooi weer iemand uit de Keuken Kampioen Divisie die zo aansluit bij een topclub. Heel knap."