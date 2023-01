‘Is er een prijs voor het beste interview? Berghuis gaf het mooiste in tijden’

Zondag, 22 januari 2023 om 18:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:54

De analisten van ESPN zijn lyrisch over Steven Berghuis. De aanvallende middenvelder van Ajax liep na afloop van de Klassieker tegen Feyenoord (1-1) leeg en wees met een beschuldigende vinger naar verschillende media. Berghuis zei dat onder meer het Algemeen Dagblad en analyticus René van der Gijp het sentiment rondom zijn terugkeer in De Kuip flink hebben aangewakkerd. De analisten loven de aanvaller voor het interview dat hij gaf aan Hans Kraay junior.

ESPN-analist Kenneth Perez zegt onder de indruk te zijn van het interview van Berghuis. "Is er een prijs voor de speler met het beste interview? Dit was een van de mooiste interviews die ik in lange tijd heb gezien", klinkt het lovend. "Open, eerlijk. Dingen durven te benoemen. Ook met emoties denk ik, wat het met hem en zijn familie heeft gedaan. Zijn vrienden moeten die dingen alleen misschien niet doorsturen als je zelf niet op sociale media zit", vindt de Deen. Presentator Jan Joost van Gangelen stelt vervolgens dat 'niets menselijks ons vreemd is'. "Misschien kun je als vriend denken: misschien stuur ik het niet, waarom zou ik hem daarmee belasten?, countert Perez.

Geëmotioneerde Steven Berghuis openhartig over berichtgeving: “Mijn oma stuurt mij vanochtend dat ze bezorgd is“ — ESPN NL (@ESPNnl) January 22, 2023

Mario Been stelt dat 'dit soort excessen niet in in het voetbal horen'. "We hebben het vroeger ook gehad met Wim Jansen, (Kenneth, red.) Vermeer... Het slaat gewoon helemaal nergens op. Een speler is toch vrij om naar iedere club te gaan die hij wil?", vraagt de oud-Feyenoorder zich hardop af. Perez stelt daarna dat Berghuis niet zozeer boos is op de supporters, maar de media. "Misschien horen wij daar ook bij", stelt Perez. "Al denk ik het niet." Been: "We moeten netten langs het veld hangen om dat soort spelers te beschermen, dat is toch gek? Ik vind dat hij het ontzettend goed verwoord heeft." Perez was ook geen fan van de netten. "Dat met die netten was hopelijk de laatste keer. Want eerlijk is eerlijk: vooraf was het een prachtige wedstrijd, maar ik vond het door het camerastandpunt moeilijk om de intensiteit van de wedstrijd te volgen."

Ook Arnold Bruggink is lovend over Berghuis. "Wat Berghuis doet is echt stelling nemen en dat heb je wel nodig bij een topploeg. Topsporters die echt een verhaal kunnen vertellen en dat kan Berghuis goed, vind ik. Dat is meer dan wat Feyenoord doet door te zeggen: schuimbekken mag, maar doe het niet te veel. Dat zijn dingen waarvan je als club meteen moet zeggen: dat willen we niet! Was is nou 'niet te'? Wat Berghuis hier doet is echt ijzer, ijzersterk. Dit is wat iedereen nodig heeft, puur als gedrag. We hebben het niet eens over voetbal nu, hè? Het gaat gewoon om gedrag." Perez heeft vervolgens het laatste woord. "Hier zijn één miljoen mensen, of zelfs meer, de dupe van geworden."