Debutant Haller zorgt voor kippenvel bij doelpuntrijke zege van Dortmund

Zondag, 22 januari 2023 om 17:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:08

Borussia Dortmund heeft zondagmiddag een spectaculaire zege in de Bundesliga geboekt. De ploeg van trainer Edin Terzic gaf een voorsprong tegen FC Augsburg tot driemaal toe uit handen, maar kwam uiteindelijk wel als winnaar uit de strijd: 4-3. Giovanni Reyna maakte op aangeven van Jude Bellingham op prachtige wijze de winnende treffer. Het hoogtepunt van de wedstrijd was echter het langverwachte debuut van Sébastien Haller.

BVB wist de ban na een klein half uur te breken via Bellingham. De middenvelder was het eindstation van een fraaie combinatie en kon vanaf de rand van het zestienmetergebied met een droge knal succesvol afronden. Het duel brandde vervolgens vlak voor rust helemaal los, toen Arne Maier met buitenkant voet de stand weer in evenwicht bracht. Nico Schlotterbeck kopte echter niet veel later uit een vrije trap van Julian Brandt de 2-1 tegen de touwen. Beide ploegen zochten alsnog met een gelijke stand de kleedkamers op nadat Ermedin Demirovic oog in oog met doelman Gregor Kobel koel bleef.

Ook in het tweede bedrijf werden de toeschouwers op de nodige doelpunten getrakteerd. Eerst volgde het officiële debuut van Haller, die onder groot applaus van het thuispubliek na 62 minuten in het veld kwam voor Youssoufa Moukoko. Jamie Bynoe-Gittens dacht de wedstrijd een kwartier voor tijd in het slot te gooien met een geplaatst schot in de lange hoek. Augsburg slaagde er echter binnen twee minuten opnieuw in om de rug te rechten. David Colina reageerde het meest alert nadat Kelvin Yeboah in eerste instantie nog op de paal schoot. Dankzij Reyna werden de bezoekers uiteindelijk toch nog over de knie gelegd. De aanvallende middenvelder haalde vanaf een meter of vijftien zeer fraai uit: 4-3.

